Пионеры вернулись!

Принимаем ответственных, честных, активных

Ярким майским утром, пронизанным солнечными лучами и ароматом сирени, ожидалось грандиозное мероприятие. В сквере имени Маршала Жукова ученики третьих классов готовились вступить в пионеры. Теперь у большинства детей снова будет своё сообщество с друзьями, сборами, праздниками.

В троллейбус, в котором я ехала в сквер, впорхнули ребятишки – учащиеся гимназии № 4. Знакомлюсь с двумя подружками: Кариной Савриковой и Кариной Зелимхановой. Девочки рассказали, что они учатся в 3 «Б» классе и очень хотят вступить в пионеры.

– Сами пожелали?

– Сами.

– А почему?

– Дома нам рассказывали, как здорово быть пионером. Пионеры ходят в походы, в разных делах участвуют, дружат. Мы знаем, что в пионеры принимают только тех, кто хорошо себя ведёт и учится.

За разговорами мы не заметили, как доехали до нужной остановки. Учительница построила ребят, и мы отправились в сквер.

Одна пожилая женщина слёзы вытирает:

– Неужели, – говорит, – пионеры вернулись? Смотрю на этих ребятишек и детство вспоминаю, как меня в пионеры принимали, как пели мы всем отрядом «Взвейтесь кострами, синие ночи!», читали все вместе книгу «Тимур и его команда» и старались походить на Тимура и Женю.

Высокий подросток Артур Исмагилов (ученик школы № 14) уже давно носит трёхцветный пионерский галстук. Он и ещё одна пионерка (ученица 6 «В» класса школы № 11) рассказали, как их принимали в пионеры, что означают цвета пионерского галстука:

– Зелёный – цвет нашей республики, красный – страны, жёлтый – цвет мёда. Символ пионеров Башкортостана – трудолюбивая пчела. Мы всегда готовы делать добрые дела, помогать людям и делать всё, что в наших силах. Хотим, чтобы наш Стерлитамак был самым красивым и уютным городом России.

Ровно в 10 часов под звуки торжественного марша внесли пионерское знамя. Пионеры застыли, отдавая салют. Через несколько минут наступил волнующий момент: ребята, все 700 человек, дружно, в один голос произнесли:

– Клянёмся жить на пользу и радость людям!

Чести повязать галстуки пионерам удостоились лучшие из лучших – активисты, победители конкурсов, отличники.

Настроение у всех было отличное. Взрослые вспоминали пионерское детство и радовались, что добрые традиции советского времени не утрачены.

Юные пионеры возложили цветы к памятникам – детям войны, труженикам тыла и Георгию Константиновичу Жукову. В голубое небо взлетели десятки разноцветных шаров.

Евгения ДЬЯКОНОВА