Пишет для детей и подростков

В ноябре 2007 года Российский Фонд культуры и Совет по детской книге России объявили литературный конкурс к 95-летию Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.

В августе 2009 года С.В.Михалкова не стало. В память о нём было принято решение проводить этот конкурс регулярно, с периодичностью раз в два года. Девизом конкурса стали крылатые слова Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ».

Конкурс призван способствовать возрождению лучших традиций русской и советской литературы для подростков, выявлять и продвигать талантливых авторов, пишущих на русском языке для читателей 12-17 лет.

В этом году было принято к рассмотрению 380 рукописей со всего мира, в финал конкурса вышли 13 рукописей двенадцати авторов и одного творческого дуэта. Среди финалистов – автор из Стерлитамака Гузалия Ариткулова, педагог дополнительного образования Дворца пионеров, руководитель детско-юношеского литературного объединения «Родник». Она представила на суд жюри свою повесть о первой любви, взрослении и самопожертвовании «Равнение на Софулу».

Награждение финалистов и призёров конкурса на этот раз прошло в необычной обстановке: на борту судна во время круиза по Москве-реке. На яхте собрались участники и лауреаты, члены профессионального и юношеского жюри, а также гости и друзья конкурса. Победителей награждали внук Сергея Михалкова Егор Кончаловский и председатель жюри VI конкурса, писатель Сергей Шаргунов.

Произведения всех финалистов будут опубликованы в книжной серии «Библиотека лауреатов Международного конкурса имени Сергея Михалкова» издательства «Детская литература». Поздравляем нашу землячку с победой и желаем ей новых творческих высот!

М.СЕРГЕЕВА