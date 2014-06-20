План мероприятий празднования Дня города-2018 в Стерлитамаке

На спортивной площадке школы № 32:

чемпионат и первенство РБ по полиатлону в спортивной дисциплине «Летнее четырёхборье» – в 9 часов.

На площади перед театрально-концертным объединением:

торжественное открытие Стерлитамакского полумарафона-2018 – в 11 часов;

первенство города по жиму лёжа, показательные выступления ведущих спортсменов спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на батуте, городские соревнования по гиревому спорту и армрестлингу – с 11 до 14 часов;

праздничный концерт ведущих творческих коллективов «Тебе, любимый город!» – с 11.15 до 14 часов;

концерт народного эстрадного оркестра «Оптимисты», народного ансамбля «Джаз тайм» и кавер-группы «Коктейль» – с 16 до 18 часов;

фестиваль шансона – с 18 до 19 часов.

В парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина:

регистрация участников велопарада – в 11.30, старт велопарада – в 12 часов, награждение победителей – с 14.30 до 15.30;

мастер-класс для детей в галерее искусств – в 12.30;

кулинарный мастер-класс возле аттракциона «Бумеранг», пикник на траве и йога на открытом воздухе – с 13 до 14 часов;

концертная программа детских музыкальных школ города – с 13 до 15 часов;

развлекательная шоу-программа с участием студии вокала Алины Рай, театрального объединения «Лидер» и «DanceRepublicStudio» – в 15.30;

выступление группы «Вечер» – с 19 до 21 часа.

В исторической части города:

выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» –с 11 до 14 часов (пешеходная зона);

городские соревнования по краеведческому ориентированию «Город, в котором я живу» – в 14 часов.

На площади перед Городским дворцом культуры:

праздничный концерт «С днём рождения, родной Стерлитамак!» – с 16 до 18 часов;

выступление заслуженного артиста Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдара Галимова – в 18.30;

выступление приглашённых исполнителей российской эстрады – с 19.30 до 22.45;

поздравление главы администрации города Владимира Куликова – в 22.45;

песни о городе – с 22.50 до 23 часов;

праздничный фейерверк – в 22.50.

На футбольном поле ЦВР «Надежда»:

чемпионат РБ по футболу: ФК «Стерлитамак-2» – ФК «Зенит» (г.Салават) – в 17 часов (ул.Кочетова, 26 «б»).

В детско-подростковом клубе «Комета»:

праздник двора «Мой дом – мой город» – в 18 часов.

В программе возможны изменения.