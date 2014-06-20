По вопросам ветеранов

24 мая с 15 до 17 часов в администрации городского округа проведут тематический приём граждан по вопросам участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, тружеников тыла:

в кабинете № 403 – заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации городского округа Гульшад Рустамовна Зиганшина и начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.Стерлитамаке Наиля Каюмовна Галиакберова – по вопросам пенсионного обеспечения. Предварительная запись – по телефону 24-07-65;

в кабинете № 215 – заместитель главы администрации городского округа Михаил Васильевич Григорьев и главный внештатный специалист по Стерлитамакскому медицинскому округу Борис Мухтарович Шарипов – по вопросам здравоохранения. Предварительная запись – по телефону 24-10-07;

в кабинете № 226 – заместитель главы администрации городского округа Альберт Наилевич Шайхутдинов и директор филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по г.Стерлитамаку Гали Габдулхаевич Шагимуратов – по социальным вопросам. Предварительная запись – по телефону 25-21-40;

в кабинете № 303 – первый заместитель главы администрации городского округа Юрий Волдемарович Тротт, начальник отдела по жилищной политике Марат Фаритович Губайдуллин, начальник службы строительства Елена Витальевна Грачёва – по вопросам улучшения жилищных условий и ремонта жилых помещений. Предварительная запись – по телефону 24-22-15;

в кабинете № 210 – заместитель главы администрации городского округа Андрей Петрович Ермолаев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ильдар Рифович Гарифуллин – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Предварительная запись – по телефону 24-12-19.