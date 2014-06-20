В Стерлитамаке прошёл городской литературный конкурс «Поэтический апрель».

Третий городской конкурс «Поэтический апрель» собрал в уютном зале Дворца пионеров команды школьников, гимназистов и лицеистов, способных не только продемонстрировать свой литературный кругозор, но и похвастаться артистизмом и сплочённостью.

Так оживают стихи любимых поэтов

В задании «Визитка» команды рассказали о себе в красках. Первыми на сцену вышли младшие школьники из 1-4 классов. Команда «Радуга» из 3-й гимназии в рифму перечислила увлечения ребят – игру на флейте и курае, гандбол, художественную гимнастику, брейк.

Команда ЦВР «Надежда» громко заявила со сцены о ценностях семьи. Эту же тему продолжила команда первоклассников 17-й школы «Наша классная семейка». О роли семьи в жизни каждого человека в стихах поведала жюри и зрителям команда 5-й гимназии.

«Дружная семейка» из гимназии № 1 создала на сцене целый семейный портрет – мама, папа, братишка, сестричка и сам герой пели, читали стихи и недурно шутили.

С юмором представила себя и команда лицея № 1 «Наша дружная семья», в которой все члены однажды вдруг перепутали свои обязанности.

Команда 2-й школы попробовала ответить на вопрос «Что такое семья?». Ребята пришли к выводу, что в хорошей семье всего много – счастья, любви, смеха, добра и планов на будущее. А главное, семья – это место, где тебя понимают.

Участники постарше продолжили развитие семейной темы, сравнив гимназию с семьёй (команда гимназии № 1). Активисты РДШ из 30-й школы своим ярким выступлением расширили понятие семьи до российского движения школьников. Школа № 5 остроумно шутила, а команда 29-й школы «Суперсемейка» показала сценку из жизни современной семьи, в которой дети полностью поглощены компьютером и планшетом. Ребята из 5-й гимназии выбрали для своего выступления формат телепередачи «Пока все дома». А команда Дворца пионеров, представленная студией «Диалог», поразила всех своими артистическими талантами.

В ожидании выхода на сцену

Конкурс инсценировки стихотворений показал, что современные школьники любят и хорошо знают детскую поэзию. Со сцены звучали стихи Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Григория Остера. Девчонки и мальчишки с удовольствием перевоплощались в бабушек и дедушек, пап и мам, боксёров и даже домашних животных. В зале часто звучал смех и не смолкали аплодисменты. А зажигательный танцевальный батл, предшествовавший объявлению итогов конкурса, поднял с места даже самых ленивых.

Победителем в младшей возрастной категории стала команда 1-го лицея «Дружная семейка», второе место – у 1-й гимназии, третье – у 17-й школы. Команда школы № 2

была отмечена в номинации «За культуру

и эстетику».

В категории «5-9 классы» первое место жюри отдало команде Дворца пионеров, второе место завоевала школа № 5, третье – школа № 30. Гимназия № 5 стала обладательницей номинации «За волю к победе».

М.СЕРГЕЕВА