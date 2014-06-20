Последний звонок – без алкоголя и пива

Уважаемые руководители предприятий торговли и индивидуальные предприниматели! В соответствии с пунктом 1 статьи 6.2 Закона Республики Башкортостан от 22 декабря 2016 г. № 445-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан», на территории РБ запрещается розничная продажа алкогольной продукции в день школьных последних звонков. В этом году последний звонок состоится 25 мая.

Факты продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков будут отслеживаться по системе ЕГАИС.

Согласно ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, нарушение данных требований влечёт наложение административного штрафа. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.

Отдел потребительского рынка и услуг