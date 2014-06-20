Праздник дзюдо

Сотни юных спортсменов со всей республики собрал большой спортивный праздник, посвящённый 55-летию Стерлитамакского нефтехимического завода, 40-летию заводской спортшколы дзюдо и 5-летию центра дзюдо «Кумите» местной школы олимпийского резерва.

1984 год. Г.И.Рутман вручает приз молодому борцу Юрию Зубкову

Ещё в 1969 году в Стерлитамаке были проведены зональные соревнования чемпионата СССР по самбо. Что, надо полагать, и послужило толчком к основанию в 1971 году настоящей спортивной школы самбо и дзюдо в нашем городе. А сорок лет назад борьбой самбо и дзюдо стерлитамакские ребятишки начали заниматься и в только что построенном при ОПНХЗ спорткомплексе – там, где сегодня действует центр «Кумите» школы олимпийского резерва. Центр, можно считать, получил «путёвку в жизнь» именно тогда от директора опытно-промышленного нефтехимического завода Григория Иосифовича Рутмана.

Неслучайно на открытии сегодняшних масштабных соревнований самых юных борцов приветствовали прославленные ветераны – основатели стерлитамакской школы самбо и дзюдо – заслуженный тренер России Наиль Накиевич Абсаттаров и Евгений Васильевич Гудков…

Горячая схватка

Юбилейные соревнования состояли из открытого командного турнира по дзюдо среди юношей и личного первенства по дзюдо среди девочек 2008-2009 годов рождения. Целый день на татами и заполненных болельщиками трибунах кипели страсти. Естественно, призёров получилась масса! В командном зачёте у юношей первое место заняли юноши из уфимского клуба «Батыр», второе место – у борцов Стерлитамакской школы олимпийского резерва, третье место поделили команды из Уфы – клуба «Единство» и спортшколы № 14. В личном зачёте у девочек в своих весовых категориях в победители вышли Арина Щукина, Камилла Ильясова, Камилла Хасанова и Эвелина Давлетбаева (все из Стерлитамака).

Олег ПЕРШИН