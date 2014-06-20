ПРЕМЬЕРА! #ТРИПОРОСЁНКА, Ю. Щуцкий, по мотивам английской народной сказки

Эта английская народная сказка так полюбилась во всём мире, что многие страны считают её своей. Знаменитую историю о трёх беззаботных поросятах и хитром волке мы расскажем по-новому! Наши поросята не только строят домики, но и учатся дружить, взрослеют и открывают для себя мир, полный приключений. Да и с волком всё окажется не так просто! Почему дружба сильнее голода и причём узнаете, посмотрев наш новый спектакль «#трипоросёнка»!

Режиссёр – постановщик – Анжелика Рамазанова

Художник – постановщик – Евгений Терехов

Помощник режиссёра – Изабелла Иванова

Действующие лица и исполнители:

ДЖИМ – Денис Хисамов

ДЖОН – Гилюс Мингазов, Илья Павликовский

ДЖЕККИ – Регина Рушатова

ВОЛК – Артемий Зайцев

БАБОЧКА – Татьяна Дорофеева

ГРИБЫ – Елизавета Тодорова, Александр Чесноков,

Возрастных ограничений к просмотру нет.

Премьера состоится: 26 мая 2018 года.