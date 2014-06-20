ПРЕМЬЕРА! #ТРИПОРОСЁНКА, Ю. Щуцкий, по мотивам английской народной сказки
Эта английская народная сказка так полюбилась во всём мире, что многие страны считают её своей. Знаменитую историю о трёх беззаботных поросятах и хитром волке мы расскажем по-новому! Наши поросята не только строят домики, но и учатся дружить, взрослеют и открывают для себя мир, полный приключений. Да и с волком всё окажется не так просто! Почему дружба сильнее голода и причём узнаете, посмотрев наш новый спектакль «#трипоросёнка»!
Режиссёр – постановщик – Анжелика Рамазанова
Художник – постановщик – Евгений Терехов
Помощник режиссёра – Изабелла Иванова
Действующие лица и исполнители:
ДЖИМ – Денис Хисамов
ДЖОН – Гилюс Мингазов, Илья Павликовский
ДЖЕККИ – Регина Рушатова
ВОЛК – Артемий Зайцев
БАБОЧКА – Татьяна Дорофеева
ГРИБЫ – Елизавета Тодорова, Александр Чесноков,
Возрастных ограничений к просмотру нет.
Премьера состоится: 26 мая 2018 года.
Автор: Администратор (17 мая 2018). Рубрика: Афиша, Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.