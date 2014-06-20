Президентские состязания-2018
На базе лицея № 1 и школы № 32 состоялись республиканские зональные соревнования, проходящие уже не первый год под эгидой «Президентских состязаний».
Спортивную честь Стерлитамака защищали девятиклассники лицея № 1, команда которого отличилась в прошлом году во всероссийском финале.
Совсем немного не хватило лицеистам, чтобы повторить успех: после двухдневных состязаний в прыжках, подтягивании, отжиманиях и беге они уступили команде из Мелеуза, занявшей первое место. Третий результат показали школьники из Баймака.
Олег ПЕРШИН
Автор: Администратор (22 мая 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Спорт. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.