Прилетели на «Роланде»

Как школьники с лётчиками познакомились

Неправда, что в наш коммерческий век молодёжь думает лишь о перспективной карьере, достижениях и меркантильно выгодных знакомствах. «Переболев» идеалами рыночного капитализма, мы вновь способны мечтать о великом. А небо, как и 40-50 лет назад, привлекает молодое поколение романтикой полётов.

ГОСТИ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ

Это подтверждает создание в школе № 31 аэрокосмического класса, действующего с сентября прошлого года.

Школьное мероприятие «Авиация на войне и в мирное время» посетили настоящие лётчики: вице-президент Федерации сверхлёгкой авиации России, лётчик-инструктор Сергей Минигулов и первая женщина – частный пилот, Оксана Тимофеева (на снимке).

– Вечером созвонимся, когда я в Уфу прилечу, – общается с кем-то в вестибюле по телефону Минигулов.

Подумав, что ослышался, уточнил: действительно, гости прилетели к нам в двухместном «Роланде», приземлившись в аэропорту Стерлитамака. Здесь прошла встреча пилотов с учениками аэрокосмического класса. Подростки не отказали себе в удовольствии сфотографироваться возле «Роланда» и поговорить с лётчиками в неформальной обстановке.

Сергей и Оксана прибыли в оригинальной военной форме конца 30-х – начала 40-х годов. Головные уборы, нашивки, ремни и прочие детали соответствуют обмундированию пилотов тех лет. Значок на Оксане тоже подлинный – такие красовались на выпускниках лётных училищ 1938 года.

ДЕВУШКА ЗА ШТУРВАЛОМ

Доброжелательная, с негромким голосом Оксана Тимофеева заметно отличается манерой общения от Сергея Минигулова – уверенного и твёрдого в суждениях. Оксана улыбается, когда начинает вспоминать, как она оказалась в авиации:

– У меня мужское воспитание, в семье росли два младших брата. Я легко осваивала навыки шитья, вязания, будто родилась с этим, и параллельно тянуло к технике. За руль машины села в 12 лет и сразу поехала без нервов и дрожи. Самолёт был следующим этапом, вызовом. Как-то ехала по Уфе и заметила автомобиль с плакатом «Открой для себя небо». Позвонила по указанному телефону, ответил Сергей Минигулов и пригласил меня на свой аэродром. Так я стала курсантом. Родные сначала не верили в меня, а сейчас гордятся.

С 2014 года Тимофеева летает на итальянской «Саванне». Она входит в пилотажную группу, выполняющую на аэродроме воздушные программы: полёт четвёркой, тройкой, двойкой. В паре с Владимиром Коровкиным рисует дымом в небе фигуры простого пилотажа, делает боевые развороты под музыку. С земли это выглядит весьма эффектно.

– Наиболее страшно в полёте быть неподготовленной, – признаётся Оксана. – В голове всегда надо иметь задание либо его прописать. Ты должен чётко понимать – для чего ты совершаешь взлёт. Может, отработать элементы: посадку с дросселированным двигателем (винт вращается на минимальных оборотах) или посадку на точность. Сверхмалая авиация больше зависима от погоды, силы ветра. В кабине самолёта я себя чувствую скорее птицей, нежели хозяином, «королевой воздуха». Небо покорить нельзя, но можно встроиться в эту стихию.

ДОЛГ ПАМЯТИ И ОЛИМПИАДА

Аплодисменты раздались тут же, едва гости появились в актовом зале. Школьники выступили с театрализованной постановкой: исторические факты вплетались в жанровые границы военных песен и трагедийных миниатюр. Размах жестокости нацистской Германии передали в одной фразе: «Если за каждого погибшего объявить минуту молчания, то мир бы молчал более полувека».

Участники мероприятия поздравили ученицу десятого аэрокосмического класса за отличное выступление на Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского. В этом году Аделина Кильметова была в тройке призёров с уникальной работой «Женщины в авиации». Выбранные сведения Аделина зачитала на сцене.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 мая 2018 года)

Владимир ПАРФИРОВ