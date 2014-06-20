Роскачество забраковало масло «Башкирское» не из Башкирии
Роскачество опубликовало результаты проверки сливочного масла класса «Крестьянское» (жирностью 72,5%) 82 торговых марок. В список качественных попало масло «Белебеевское», но оценку ему снизили за недовес в 20 граммов (единственный случай недовеса).
Некачественными признаны 10 видов масла, в том числе «Крестьянское из Башкирии» и «Сулимовское «Башкирское» — в них добавлены растительные жиры. Однако к республике эти продукты не имеют отношения – их производят челябинские предприятия, отметили эксперты Роскачества.
Источник: http://www.bashinform.ru
Фото: gastronom.ru
Автор: Администратор (29 мая 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.