Роскачество забраковало масло «Башкирское» не из Башкирии

Роскачество опубликовало результаты проверки сливочного масла класса «Крестьянское» (жирностью 72,5%) 82 торговых марок. В список качественных попало масло «Белебеевское», но оценку ему снизили за недовес в 20 граммов (единственный случай недовеса).

Некачественными признаны 10 видов масла, в том числе «Крестьянское из Башкирии» и «Сулимовское «Башкирское» — в них добавлены растительные жиры. Однако к республике эти продукты не имеют отношения – их производят челябинские предприятия, отметили эксперты Роскачества.

Источник: http://www.bashinform.ru

Фото: gastronom.ru