Рустэм Хамитов: «Башкортостан направит более 200 млн рублей на укрепление общественной безопасности»

На государственную программу по обеспечению общественной безопасности до 2020 года заложены республиканские средства в размере более 200 млн рублей. Об этом рассказал Глава Башкортостана на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции. За последние пять лет на средства регионального бюджета построены здания полиции в Октябрьском, Белорецке, Белебее, Бижбуляке.

– Значительные средства направляются на приобретение камер фото-видеофиксации правонарушений, материально-техническое обеспечение, приобретение автомобилей, – сказал Рустэм Хамитов. – Республика и в дальнейшем будет помогать органам правопорядка в создании условий для эффективной службы.