Рустэм Хамитов: «Борьба с коррупцией в органах власти будет продолжена»

31 мая в Уфе Рустэм Хамитов выступил на торжественном мероприятии в честь 300-летия российской полиции. Глава республики поздравил стражей правопорядка с юбилеем, а также обозначил главные задачи, стоящие перед органами внутренних дел. Одна из важнейших – борьба с коррупцией, в том числе в органах власти.

По словам руководителя региона, планомерная работа в этой части даёт свои результаты. Так, в прошлом году выявлено около 800 подобных преступлений, в том числе более 250 фактов взяточничества. Глава Башкортостана призвал полицейских не снижать активность в этой работе.

– Рассчитываю, что и в дальнейшем вы будете первыми помощниками руководства республики в этой работе. Наш безусловный принцип – честность, неподкупность и открытость власти, – подчеркнул Рустэм Хамитов.