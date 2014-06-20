Рустэм Хамитов обозначил перспективы производства в Уфе конверсионных авиадвигателей для газоперекачки

Глава Башкортостана заявил о высокой потребности в стране газоперекачивающих агрегатов на базе двигателя АЛ-31СТ, выпускаемого Уфимским моторостроительным производственным объединением (входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»).

– На сегодняшний день производство пока предполагает не более 20 единиц в год. Этого на самом деле мало, – подчеркнул Рустэм Хамитов, выступая на пленарном заседании Российского нефтегазохимического форума.

По словам Главы региона в стране нужны сотни таких агрегатов.

Отметим, на сегодняшний день газотурбинные двигатели АЛ-31СТ уже эксплуатируются рядом дочерних обществ «Газпрома».

По информации Объединённой двигателестроительной корпорации их суммарная наработка уже превысила 1,3 млн часов.