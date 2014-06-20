Рустэм Хамитов поставил задачу обеспечения высокого уровня безопасности во время проведения в Башкортостане Международных детских игр, Всемирной Фольклориады и Конгресса пчеловодов «Апимондия».

31 мая в уфимском Конгресс-холле Глава республики выступил на торжественном собрании, посвящённом 300-летию российской полиции. Рустэм Хамитов поздравил присутствующих со знаменательной датой и отметил высокую роль органов внутренних дел в обеспечении правопорядка и стабильности на территории Башкортостана.

– Вы защищаете главные ценности – жизнь и здоровье граждан, их права и свободы, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Руководитель региона отметил, что одна из важнейших задач органов внутренних дел – обеспечение общественной безопасности, особенно во время массовых мероприятий.

– Башкортостан ежегодно становится местом проведения крупных международных форумов, признан лучшим конгрессным центром страны, есть и ваша заслуга, – сказал он. – Рассчитываем, что и во время предстоящих Летних Международных детских игр 2019 года, Всемирной Фольклориады в 2020-м и Конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году вопросы безопасности будут также решаться на самом высоком уровне.