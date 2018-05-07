Рустэм Хамитов принял участие в массовом велопробеге

27 мая в Уфе Глава Башкортостана принял участие в спортивном фестивале «День 1 000 велосипедистов», приуроченном к всероссийскому Дню велопарадов.

Вместе с участниками фестиваля Рустэм Хамитов проехал 10 километров от площади имени Ленина до уфимского Конгресс-холла, рядом с которым прошёл праздник, посвящённый велосипедным видам спорта. В течение дня работали семейная и детская площадки, концертная зона, проводились различные мастер-классы и конкурсы.

На площадке фестиваля Глава республики пообщался с активистами велодвижения и ознакомился с информацией о состоянии велосипедной инфраструктуры города, представленной на стенде.

В рамках мероприятия также прошли благотворительные акции в помощь детским домам и домам престарелых. Инициаторы фестиваля организовали ярмарку поделок ручной работы, одежды и сувениров с велосипедной символикой.

Стенограмма приветствия Рустэма Хамитова:

Доброе утро, братцы-велосипедисты! Доброе утро, друзья, подруги, детишки и все, кто сегодня на велосипедах! Здравствуйте!

С этого года последнее воскресенье мая объявлено российским Днём велопарадов. У нас с вами появился свой праздник. Поздравляю вас с этим!

(Аплодисменты)

Впереди лето и осень – время велосипедов. Мы будем ездить, накручивать километры, радоваться природе, друг другу. И, конечно же, мы будем заряжаться бодростью, здоровьем и оптимизмом.

Все, кто сегодня на площади, – молодцы! Нас много, говорят, что уже около 10 тысяч. И мы восьмой год устраиваем свои велопарады.

Ещё раз поздравляю с праздником, желаю всего самого доброго. Вперёд – в путь, в дорогу. Ура!

Стенограмма подхода к прессе:

КОРР.: Как удалось преодолеть дистанцию, с каким настроением?

Р. ХАМИТОВ: Удалось без проблем, за час девять минут. Средняя скорость – 10 километров в час. Лёгкий прогулочный темп. Поэтому всё здорово.

Очень хорошо, что эта традиция продолжается. С организаторами велопробега я обсуждал велосипедные темы. Договорились встретиться, договорились о разработке программы строительства велодорожек в республике. Считаю, эту тему надо обязательно продвигать. Пока современной инфраструктуры, возможностей для занятия велоспортом не хватает. Поэтому нельзя отставать от времени. Будем строить новые дороги.

КОРР.: Рустэм Закиевич, скажите, есть ли намерение распространить опыт Уфы на всю республику, чтобы люди присоединялись и могли участвовать?

Р. ХАМИТОВ: Абсолютно верно. Мы думаем, что во всех городах республики в последнее воскресенье мая надо проводить велопарады. С организаторами сегодняшнего велопробега обсуждаем варианты распределения на следующий год между городами. Сам тоже хочу выехать, может быть, в Стерлитамак, Салават, Нефтекамск – посмотрим – и там проехать по городским улицам. Нужно наращивать это движение. Очень интересно и важно, чтобы народ пересаживался с машин на велосипеды. Будем к этому стремиться.

Справка:

Фестиваль «День 1000 велосипедистов» проводится в Уфе с 2011 года. За это время в нём приняли участие более 50 тысяч жителей республики.

Основными целями проведения фестиваля являются пропаганда активного, здорового образа жизни, популяризация велосипеда как вида повседневного транспорта, а также привлечение внимания общественности к проблемам развития велотранспортной инфраструктуры.

С 2018 года спортивный праздник проходит в рамках всероссийского Дня велопарадов.