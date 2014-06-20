Рустэм Хамитов рассказал о крупнейших в республике нефтехимических инвестпроектах будущего.

Глава Башкортостана, выступая на пленарном заседании Российского нефтегазохимического форума, рассказал о наиболее крупных отраслевых инвестиционных проектах, которые будут реализованы на территории республики в ближайшие годы.

Так, «Башнефть» в течение трёх лет планирует вложить около 40 млрд рублей в реконструкцию комплекса по производству ароматических углеводородов и строительство установки замедленного коксования. Кроме того, около 60 млрд рублей будет направлено в комплекс пиролиза и полиолефинов на «Уфаоргсинтезе».

«Газпром нефтехим Салават» продолжает масштабный проект по комплексу каталитического крекинга, начинает строительство блока короткоцикловой адсорбции и, по словам Рустэма Хамитова, в следующем году приступит к созданию первого в стране производства суперабсорбентов.

Продолжается реконструкция Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа. Общий объём активного газа в хранилище уже превысил 4,5 млрд куб. м. Инвестиции в проект уже составили порядка 17 млрд рублей.

Также будет проведена модернизация нефтеперерабатывающего завода и завода «Мономер».

– В последние годы «Газпром нефтехим Салават» показывал очень приличную динамику, – отметил руководитель региона. – В этом году объём инвестиций составит примерно 20 млрд рублей, в следующем – чуть побольше.