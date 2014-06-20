Рустэм Хамитов встретился с Послом Вьетнама в России Нго Дык Манем

Сегодня в Доме Республики состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Манем, назначенным на эту должность в начале 2018 года. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной, торгово-экономической, научной и культурной сферах.

– Мы дорожим дружбой между народами наших стран, историей взаимоотношений Советского Союза и Вьетнама, – сказал Рустэм Хамитов. – Сегодня российско-вьетнамское сотрудничество носит характер стратегического партнёрства. 2019 год объявлен перекрёстным годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

Руководитель региона отметил, что в последние годы башкирско-вьетнамские отношения крепнут и развиваются. Подписано соглашение о сотрудничестве с провинцией Бариа-Вунгтау. В начале прошлого года состоялся визит делегации Башкортостана во Вьетнам.

– У нас есть взаимный интерес с крупной вьетнамской корпорацией TH Group, которая планирует построить крупные молочные комплексы у нас в республике, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нам надо использовать возможности Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Конечно, нужно шире использовать преимущества, которые оно открывает для всех участников взаимной торговли.

Глава республики рассказал о предстоящих в ближайшие годы крупных международных мероприятиях, который пройдут в Башкортостане, и пригласил принять в них участие делегации Вьетнама.

Нго Дык Мань отметил, что Башкортостан стал первым регионом России, который он посещает в качестве Посла.

– Полностью согласен с Вами, что у отношений наших стран – Вьетнама и России – большой потенциал для развития. Поэтому мы должны вместе поработать, чтобы поднять на новый уровень те замечательные взаимоотношения, которые уже сложились между нашими странами, – сказал он. – Думаю, что у нас есть все возможности для укрепления сотрудничества. А тот факт, что вьетнамская корпорация ТН Group уже начала реализацию здесь масштабных инвестпроектов, говорит о том, что в республике созданы благоприятные условия и для других вьетнамских бизнесменов, которые хотят сюда инвестировать.

Посол рассказал, что в настоящее время прорабатывается конкретный план сотрудничества между Башкортостаном и провинцией Бариа-Вунгтау, делегация которой может посетить республику уже в этом году.

– Вы оказываете поддержку нашим вьетнамским гражданам, которые здесь живут. Как Вы знаете, они приехали сюда в прошлом в качестве студентов, рабочих. И после распада Советского Союза остались здесь, – сказалНго Дык Мань. – Я с удовольствием заметил, что они начали новую жизнь. Многие из них стали гражданами России и сейчас активно участвуют в развитии вашей экономики. За это я хочу выразить глубокую признательность лично Вам и Правительству республики. Вы создаёте благоприятные условия для наших граждан. Думаю, что они служат своего рода мостом для укрепления отношений между нашими государствами.

Напомним, что наибольший объём внешнеторгового товарооборота Башкортостана с Вьетнамом был достигнут в 2015 году. Он составил 15,1 млн долларов, причём основная часть этой суммы приходилась на экспорт.

На территории Башкортостана осуществляют деятельность пять предприятий, созданных при участии капитала из Вьетнама и занятых в сфере туризма, общественного питания, производства пищевых продуктов, торговли.