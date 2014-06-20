С чего начинается Родина?

Об интересе к истории, любви и памяти

Кадеты школы № 4, побывав на II Всероссийской научно-практической конференции «Военно-патриотическое воспитание молодёжи», вернулись с трофеями. Иван Парфёнов занял второе место в конкурсе исследовательских работ, Александр Петухов – третье.

Самыми активными участниками конференции стали учёные, политики и военные: ректор Уфимского авиационного технического университета, доктор технических наук, профессор Н.К.Криони, военный комиссар РБ, генерал-майор И.М.Харченко, военный инспектор ЦВО, генерал-майор В.И.Трофимов, депутат Государственной Думы РФ Р.А.Баталова и другие.

Шестиклассник Саша Петухов написал замечательную работу, посвящённую своей школе.

– Наша школа № 4 имеет богатую историю. Она началась в конце XIX века. В ней учились прабабушки и прадедушки наших прабабушек и прадедушек, а также их потомки: наши бабушки и дедушки, папы и мамы. Некоторых педагогов до сих пор с любовью вспоминают старожилы. Рассказывают, как провожали на фронт преподавателя Виктора Кичигина. И как радовались, когда он с победой вернулся в родной Стерлитамак.

– Саша, откуда брались сведения?

– В основном из книги Анатолия Константиновича Трошина «Школы дореволюционного Стерлитамака». Мы с учительницей Аллой Борисовной Кардищевой ездили в Уфу и работали с этой книгой в архиве. Занимался я и поисками бывших учеников и преподавателей. Когда всё узнал про свою школу, то почувствовал, что побывал в прошлом, стало казаться, что жизнь удлинилась почти на целый век.

Старшеклассник Иван Парфёнов – весь в медалях. Его награждали за отличную учёбу, участие в парадах и т.д. Мне объяснили, что школа заказывает медали, чтобы стимулировать кадетов на учебные и общественные подвиги. Исследование Ивана называлось «Стерлитамак и афганская война» – о судьбах и гибели ребят из Стерлитамака, воевавших в далёкой азиатской стране.

Иван рассказывает:

– Я работал в основном с письмами афганцев. Самые обычные ребята. Далеко не супергерои. Но они сумели преодолеть свой страх, выдержали физические нагрузки. Когда я собирал материал, понял, что нужно беречь свою историю и не забывать её героев. Я горжусь тем, что наш город первым в Советском Союзе воздвиг монумент воинам-афганцам.

– Иван, почему ты выбрал тему войны СССР в Афганистане?

– Сегодня существуют разные точки зрения на этот вопрос. Поэтому цель моего исследования – правда об этой трагической странице отечественной истории.

Преподаватель истории Алла Борисовна Кардищева довольна своими учениками:

– Они убеждены, что наш народ может гордиться великим прошлым. И героическая история станет основой великого будущего России.

Меня радует энтузиазм ребят. То, с каким усердием они работают в архивах, собирая материал для исследовательских работ.

Евгения ДЬЯКОНОВА