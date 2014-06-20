Сбор участников боевых действий

9 Мая - День Победы-2014. Парад военной техники

Правления общественных организаций «Набат» и «СВА» сообщают: 9 мая в 9.15 у гостиницы «Ашкадар» – сбор участников боевых действий в Чеченской Республике, Афганистане и других локальных конфликтах для участия в параде в честь Дня Победы. Это наш долг!

Совет ветеранов военного комиссариата


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Автор: (4 мая 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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