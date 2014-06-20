Сбор участников боевых действий

Правления общественных организаций «Набат» и «СВА» сообщают: 9 мая в 9.15 у гостиницы «Ашкадар» – сбор участников боевых действий в Чеченской Республике, Афганистане и других локальных конфликтах для участия в параде в честь Дня Победы. Это наш долг!

Совет ветеранов военного комиссариата