Сбор участников боевых действий
Правления общественных организаций «Набат» и «СВА» сообщают: 9 мая в 9.15 у гостиницы «Ашкадар» – сбор участников боевых действий в Чеченской Республике, Афганистане и других локальных конфликтах для участия в параде в честь Дня Победы. Это наш долг!
Совет ветеранов военного комиссариата
Автор: Администратор (4 мая 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.