Семья. Творчество. Искусство

«Ночь музеев» как культурный перекрёсток

На международной акции «Ночь музеев-2018», прошедшей в городской картинной галерее 19 мая, было на что посмотреть, что послушать и над чем поразмышлять. Восьмой год подряд музеи нашей республики участвуют в этом масштабном мероприятии, призванном удивлять, радовать, приобщать к искусству людей разных возрастов и социальных групп – от дошколят до пенсионеров.

В этом году основными темами «Ночи музеев» стали российская «Шедевры из запасников» и республиканская «Год семьи в РБ». Сотрудники картинной галереи смогли выстроить программу акции так, чтобы каждый посетитель нашёл для себя в музейных стенах что-то особенное.

С.Лебедев. «Россия»

С.Литвинов. «Зимнее подворье»

По доброй традиции «Ночь музеев» открыли юные музыканты из детской школы искусств – в пространстве выставочных залов звучали фортепиано, флейта и саксофон. Ребята подготовили несколько музыкальных композиций на семейную тематику, посвящая свои выступления мамам, папам, бабушкам и дедушкам.

Под чарующие звуки музыки посетители, среди которых было много семей с детьми, знакомились с экспонатами республиканского конкурса декоративно-прикладного творчества «Моя кукла», организовал который центр развития творчества детей и юношества.

Куклы оказались по-настоящему хороши! Связанные крючком «Иван и Марьюшка» помещены первоклассником школы № 30 Арсением Дмитриевым в рукотворный палисадник с яркими цветами. Работа, которую мальчик делал вместе с мамой Алёной Николаевной, заняла первое место в номинации «Национальная кукла».

Семья Габидуллиных под руководством 5-летней Данисы из детского сада № 32 сочинила симпатичную куклу-грелку на чайник. Это милейшая бабуля в ярком платочке с клубком ниток в руках способна поднять настроение любому, кто решит почаёвничать.

Кукла-оберег из текстиля, которую смастерил вместе со своими педагогами 6-летний Батыр Исламов из детского сада № 31, удостоена второго места. «Бронза» – у Людмилы Дмитриевой из СФ БашГУ, автора «Кисейной барышни» – длинноволосой романтичной красавицы, как бы парящей над толпой.

Коллективная работа детского сада № 79 «Отважный солдат» невольно обращает на себя внимание: боец полностью экипирован, включая кожаные сапоги, пилотку со звездой и вещмешок цвета хаки.

«Отважный солдат» нравится всем

Кукла «Гном», созданная умелыми руками Регины Гайнигилимовой из детского санатория «Радуга», – воплощённая доброта.

Детвора с удовольствием разглядывает кукол, а затем смотрит концертные номера, подготовленные силами центра развития детского и юношеского творчества.

Народ постарше усаживается поудобнее, чтобы послушать выступление народного академического хора «Надежда» и вокального ансамбля «Ещё не вечер». В галерее звучат песни на татарском, башкирском, русском, украинском языках. Звукам фортепиано вторят звуки курая. Солисты и дуэты сменяют друг друга, радуя слушателей старинными романсами и эстрадными шлягерами прошлых лет. «Васильки», «Я встретил вас», «А на даче», «Калитка», «Зубайда» – кажется, хорошим песням в этот майский вечер не будет конца…

Концерт в галерее

– Музыка – это полёт души, это наши эмоции, – говорит пенсионерка Людмила Савельевна Гайнулина, пришедшая на «Ночь музеев» послушать выступление своей соседки по подъезду Татьяны. – Столько хороших песен сегодня спето, столько мыслей и чувств они во мне пробудили! А кураист Фуат Юнусбаев поразил всех нас своей мощью и энергией!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 мая 2018 года)

Марина ВОРОНОВА