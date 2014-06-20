Шпилька в патроне

Больше двадцати лет назад в Берлине была заложена замечательная традиция проводить Ночь музеев. Цель акции, ставшей международной, – показать возможности и потенциал современных музеев.

ПРО САМОВАРЫ С ОТСЕКАМИ

Главным событием акции в историко-краеведческом музее, безусловно, стала выставка редких экспонатов из запасников. Директор музея Константин Роганов и научный сотрудник Михаил Чаплыгин, сменяя друг друга, устраивали для посетителей импровизированные экскурсии.

В первую очередь меня привлекла выставка огнестрельного оружия (на фото). Вот, к примеру, капсюльный револьвер. Он стал первой ступенью на пути к унитарному патрону. В каждый отсек барабана набивался порох, заталкивалась пуля (в револьвере для этого был предусмотрен откидной шомпол), с ударной стороны вставлялся сухой капсюль.

А вот шпилечный револьвер. Люди не сразу догадались, что капсюль можно ставить посредине патрона. Сначала появились патроны с торчащей сбоку «шпилькой» капсюля.

Знаменитый наган стоял на вооружении вневедомственной охраны аж до конца 1970-х. Размахивая именно им, гонял Никулина, Вицина и Моргунова смелый инкассатор в комедии «Семь стариков и одна девушка». Рядом – разномастные «бульдоги», назначение которых – отбиваться от собак (в те времена проблема бродячих животных решалась просто).

Никогда бы не подумал, что столь обыденная, хотя и раритетная вещь, как самовар, имеет историю, уходящую корнями в античную эпоху. Разумеется, были они тогда чуть иной конструкции, но предназначение было то же. Внимание привлёк самовар-кухня с отсеками, в котором можно было одновременно варить супы и кипятить чай.

Как не остановиться у бутылки дезорцевского пивзавода! Даже с побитым горлышком он вызывает уважение одним своим видом. Специально для стерлитамакского пивовара бутылки с названием фирмы отливали в Казани. Такой таре и этикетки никакой не надо!

ТАЛИСМАН ОТ БРУТТА

Предметы из Аврюзтамакского клада – отдельная тема. Началась эта история осенью 1990 года, когда мальчик принёс в музей полиэтиленовый пакет с «конфискованным» у бабушки в деревне содержимым. Выяснилось, что это предметы древнего венгерского клада. Его случайно раскопали и растащили рабочие бригады Раевского участка механизированной колонны. Так, серебряную чашу хозяйка дома, в котором столовались рабочие, использовала для кормления цыплят. А навершие ритона (сосуд для церемоний), прибитое к стенке вагончика, использовалось как… вешалка. Для поиска пропавших предметов даже привлекли спецслужбы. Кое-что удалось вернуть.

А вот находки эпохи бронзы. Бронза – это сплав меди и олова в соотношении примерно 1:10. Но поскольку олово в нашем регионе было металлом довольно редким, то в «бронзовом веке» наши предки пользовались, в основном, медными изделиями.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 мая 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН