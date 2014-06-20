Символ доблести и славы

Прощались со знаменем

«Только бы дождя не было», – слышится озабоченное бормотание из толпы зевак. «Не размокнут, – парирует другой. – Они же будущие офицеры. Бойцы. А боец должен стойко переносить все невзгоды военной службы. А тут какой-то дождик, чепуха…».

Действительно, нынче погода стоит такая, что запросто может испортить любое мероприятие городского масштаба. Но в этот раз она сжалилась над выпускниками школ. Последний звонок в школе № 4 называется прощанием со знаменем.

25 мая по традиции в парке им.Маршала Г.Жукова, состоялась церемония прощания со знаменем кадетской роты. Выпускной одиннадцатый класс (взвод) провожали два других взвода – 9-го и 10-го классов.

– Знамя для военных – символ чести, доблести и славы, – говорит заместитель директора школы № 4, командир кадетской роты майор И.В.Саушин. – Знамя – неотъемлемый атрибут всех мероприятий городского, республиканского и российского уровней. Командир роты рапортует директору школы Розе Зиннатуллиной: «Личный состав кадетской роты по случаю последнего звонка выпускного 11-го класса построен». Кадеты приветствуют директора. Звучит команда: «Равнение на знамя. Смирно!». Знаменосцы чеканят шаг под барабанный бой, выносят святыню школы.

Командир взвода, кстати, девочка с бантами, зачитывает звонким голосом: «Мы, курсанты профильного класса пограничных органов ФСБ России, перед лицом своих товарищей и перед знаменем кадетского корпуса торжественно клянёмся дорожить честью кадета и честью школы, приложить свои усилия и полученные знания для сохранения мира и укрепления могущества Российской Федерации». Троекратное «Клянёмся!» разносится над монументами героям Великой Отечественной войны.

На поздравление директора школы кадеты отвечают троекратным «Ура!».

Слово – заместителю главы администрации города Рустаму Рахмангулову. «Помните всегда, что вы – выпускники кадетской школы», – напутствовал их Рустам Камилович.

Кадетов приветствовали начальник отдела в г.Стерлитамаке Управления Федеральной службы безопасности России по РБ Михаил Планида и его заместитель Евгений Сорокин.

После церемонии возложения цветов к стеле погибшим воинам-землякам курсанты, чеканя шаг, прошли мимо памятника. По команде взлетает ввысь серебристый салют монет – ещё одна традиция, принятая во всех военных учебных заведениях с советских времён.

Думается, у многих из них впереди – другие штандарты. Вполне возможно, что ещё взметнётся над строем дождик из серебристых монет. Только маршировать они будут уже в лейтенантских погонах.

Фаяз ЮМАГУЗИН