Сказка длиной в тридцать лет

Свой юбилей образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Сказка» отметил большим концертом в один из воскресных дней мая. Большой зал Городского дворца культуры был полон. И это неудивительно: за три десятка лет более пяти тысяч детей и подростков впустили в свою жизнь «Сказку», о чём ни разу не пожалели. Судите сами: только бесконечная преданность своему коллективу может заставить юную танцовщицу выйти на сцену с загипсованной рукой.

Талантливые и одержимые танцем, девчонки и мальчишки покоряли Москву и Санкт-Петербург, Казань и Тулу, Курган и Нижний Новгород, удивляли Германию, Францию, Израиль, США, Южную Корею, Китай, Италию, Польшу, ОАЭ. Им рукоплескали Таиланд и Шри-Ланка, Испания и Вьетнам, Финляндия и Швеция.

«Сказка» – это не только оригинальная хореография, но и сложные акробатические элементы. Танцы «Вася-Василёк», «Вечером на хуторе», «На жениха гадали» – лучшее тому подтверждение.

Успеху юных танцоров во многом способствовал огромный труд их родителей, мам и пап, бабушек и дедушек. Поэтому своим близким людям ребята посвятили несколько танцевальных номеров – «Бабушкин сундук», «Буйство стихий», «Бабушкина радость», «Бой». Не стали отставать от своих детей и мамы участников коллектива: в честь любимой «Сказки» они подготовили танец, который исполнили на юбилейном концерте под бурные аплодисменты зала.

Отдельная танцевальная тема была посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Хореографические номера «Этот день» и «Мать» пробудили в зрителях и скорбь, и радость одновременно.

Композиции «Love story», «Охотницы», «Ангелы летят», «Марионетки», «Лицедеи», «Жар-Африка», «Мы – дети», «Радуга», «Лунатики» в полной мере позволили раскрыться талантам юных танцоров разных возрастов из старшей, средней, младшей и подготовительной групп.

Коллектив живёт не только напряжённой творческой, но и насыщенной внесценической жизнью. Чего стоят одни летние поездки на море в Геленджик, Ейск, Кабардинку, Сукко, Дивноморск, Судак, Благовещенск, а также традиционные турпоходы и сплавы по рекам Инзеру, Зилиму, Симу, Юрюзани. Там дети учатся дружить, вместе преодолевать трудности и добиваться цели. В этом велика заслуга бессменного руководителя коллектива Инны Серебряковой, хореографов, портных, костюмеров, тренеров по акробатике, членов семей ребят и педагогов.

С юбилеем «Сказку» поздравили юные акробаты спортивного клуба «Твист» под руководством Дианы и Олега Чирковых, художественный руководитель ГДК Светлана Баранова, главный режиссёр Раиса Мусихина, вручившая коллективу Почётную грамоту отдела культуры администрации городского округа.

И, конечно, сцена Дворца буквально утонула в цветах – столько желающих поздравить «Сказку» лично оказалось в зале. Букеты, подарки, слова искренней благодарности стали не только непременным атрибутом юбилея, но и настоящим признанием в любви к тем, кто дарит нам искусство спортивного танца на протяжении трёх десятилетий.

Марина ВОРОНОВА