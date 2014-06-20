“Ведомости”: правительство может повысить НДС до 20%

Правительство обсуждает повышение НДС с 18% до 20%, что может принести бюджету около двух триллионов рублей за шесть лет, пишет газета “Ведомости” со ссылкой на федеральных чиновников.

Всего для выполнения нового майского указа Владимира Путина не хватает восьми триллионов рублей. По данным источников издания, повышение НДС обсуждалось, и сейчас этот вариант — один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный. Также могут отменить и льготную ставку НДС в десять процентов, которую Минфин предлагал заменить пособием.

Еще около двух триллионов даст бюджету уже анонсированное повышение пенсионного возраста, сообщили газете два чиновника. Они не уточнили, на сколько и какими темпами он будет повышен.

Остальные четыре триллиона принесут уже объявленные меры. Для финансирования инфраструктуры государство займет три триллиона рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще триллион принесет реформа налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ. Впрочем, часть решений еще могут пересмотреть, отметили собеседники газеты.

Повышение НДС

Как сообщает газета, повышение НДС давно обсуждалось чиновниками, но как часть налогового маневра, который предлагал Минфин: снизить страховые взносы и увеличить НДС до одинаковой ставки 22%.

По замыслу Минфина, маневр должен был способствовать выходу экономики из тени и принести бюджету дополнительные пятьсот миллиардов рублей. От идеи отказались, но найти деньги для указа без повышения налогов не удавалось. В итоге из двух частей маневра осталась одна — увеличение НДС, хотя и более щадящее.

Повышение НДС в первую очередь ударит по населению — значительную часть издержек бизнес сможет заложить в цены и перенести на потребителей, отмечает издание.

Источник: РИА Новости https://ria.ru/economy/20180528/1521499733.html