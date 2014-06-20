Спасёт ребёнка автокресло

Для снижения ДТП с участием детей в Республике Башкортостан с 23 мая по 8 июня проводятся масштабные мероприятия «Внимание – дети!». Они касаются не только детей, но и родителей, от которых, в первую очередь, зависит безопасность детей.

Почему-то многие родители уверены, что если что-то и может случиться на дороге, то не с ними и не с их чадом. Такая уж человеческая природа – не примерять на себя негативные последствия своего действия или бездействия. Но только вдумайтесь в эти цифры: с начала года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах республики получил различные травмы 141 ребёнок, погибли 4. Значительная доля пострадавших несовершеннолетних была пассажирами. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности или не находились в специальных детских удерживающих устройствах! Однако большинство родителей до сих пор считает, что детское автокресло – это ненужный атрибут автомобиля, и отдавать деньги за его покупку и установку совсем необязательно.

Среди молодых родителей бытует такое мнение, что ребёнок, находящийся в момент движения на руках у матери или любого другого взрослого, лучше защищён и гораздо комфортабельнее переносит дорогу, чем сидя отдельно, пусть даже и в специально созданном для перевозки кресле. Якобы при аварийной ситуации мать может прикрыть своим телом ребёнка или выбраться из автомобиля за считанные секунды, не тратя драгоценное время на освобождение пристёгнутого малыша. Но давайте на миг представим, что аварийная ситуация всё же создалась, а маленький пассажир в этот момент находился на руках у матери, сидящей на переднем сиденье.

Мало кто знает, что при экстренном торможении вес пассажира увеличивается в десятки раз. Представьте, что малыш, весящий, предположим, 10 килограммов, и мама, вес которой составляет около 60 килограммов, могут вылететь в лобовое стекло. Хорошо, если мать ребёнка будет в этот момент пристёгнута, а если нет? Доказано, что использование детских автомобильных кресел на 70 процентов сокращает смертность детей в автоавариях и на 60 – ранения.

Например, в прошлом месяце произошло столкновение двух автомашин, и если бы не детские автокресла, то неизвестно, чем бы это обернулось.

Многие родители считают, что ребёнка, который уже достаточно подрос, можно пристегнуть и обычным ремнём безопасности. Но такая мнимая забота может привести к серьёзным последствиям. Следует помнить, что если рост пассажира ниже 150 сантиметров, то фиксация с помощью ремня безопасности не сможет уберечь юного пассажира от травм, поэтому лучше перестраховаться и создать действительно безопасные условия для ребёнка.

К тому же автокресло позволяет малышу лучше приспособиться к езде в автомобиле, к салону автомашины и самому процессу движения. Надёжная фиксация ремнями безопасности в детском автокресле лишает ребёнка возможности совершать хаотичные движения по салону. Форма сиденья протестирована ортопедами, поэтому не стоит волноваться, что осанка ребёнка может быть нарушена. Если же ваш малыш любит отдохнуть в дороге, то надёжная фиксация позволит сохранить его крепкий и, что немаловажно, здоровый сон.

Автокресло способно сохранить жизнь и здоровье маленького пассажира. А как интересно малышу в процессе движения представлять себя маленьким царём, восседающим на троне. Если правильно развить эту идею, то даже самая скучная дорога может превратиться для юного пассажира в увлекательное путешествие, а заодно и позволит привыкнуть к новому атрибуту в его жизни, по крайней мере, на несколько лет.

Жизнь и здоровье юных участников дорожного движения зависят от взрослых. Помните об этом!

И.ЮСУПОВ,

инспектор группы службы ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ