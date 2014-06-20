Стал известен возраст старейшего работающего пенсионера Башкирии

Несмотря на пенсионный возраст и обещанный государством заслуженный отдых, многие россияне, в том числе и жители Башкирии, продолжают работать.

– Сегодня более 200 тысяч пенсионеров республики продолжают работать в различных отраслях. Самая старшая из них перешагнула уже 93-летний рубеж. Женщина живёт и трудится в Уфе, – сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Башкирии Фоат Хантимеров.

К слову, уфимка ненамного отстаёт от пятёрки самых пожилых работающих пенсионеров России, которым исполнилось 100 лет.

По информации Пенсионного фонда России, трое работающих долгожителей проживают в Москве, один – в Подмосковье, ещё один живёт в Краснодарском крае. Соответствующие страховые взносы в ПФР на них поступают.

Самым старшим пенсионером в России является жительница Чечни. Согласно документам, она родилась 1 июля 1889 года, сейчас ей 128 лет.

Башкирия входит в пятёрку регионов с наибольшим количеством долгожителей.

– Сегодня в республике проживают 158 пенсионеров, в том числе 18 мужчин, перешагнувших столетний рубеж. Самой старшей долгожительнице исполнилось 107 лет, – отметил Фоат Хантимеров. – Наше отделение выплачивает сейчас пенсию 1 миллиону 181 тысяче пенсионеров. С 2001 года выплата обеспечивается своевременно и в полном объёме.

На 1 января текущего года численность постоянного населения Башкирии превысила 4 миллиона 63 тысячи человек.

В республике, как и в целом по стране, сохраняется достаточно высокая диспропорция в численности мужчин и женщин, подчеркнули в Башстате.

В среднем на тысячу мужчин Башкирии приходятся 1132 женщины. С возрастом эта диспропорция только растёт.

Так, если на каждую тысячу мальчиков в возрасте 15 лет приходятся 953 девочки, на каждую тысячу 30-49-летних мужчин — 1036 женщин, то на тысячу 60-69-летних мужчин — уже 1405 женщин.

У тех, кому исполнилось 70 и больше лет, эта диспропорция ещё выше. В этой возрастной категории на каждую тысячу мужчин приходятся 2332 женщины, резюмировали статисты.

Пресс-служба Пенсионного фонда РБ