Стерлитамак отметил свой день рождения и День химика

Кто не любит праздновать свой день рождения? Разве плохо принимать подарки и слушать приятные слова о себе любимом? Почувствовать себя отчасти именинником в эту субботу мог каждый горожанин. Ведь Стерлитамак отмечал День города. Для многих стерлитамакцев это ещё и двойной праздник, потому что в этот день традиционно отмечается и День химика.

В этом году в Стерлитамаке побывали гости – заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев, депутат Госдумы РФ Алексей Изотов. Вместе с главой администрации городского округа Владимиром Куликовым они побывали на нескольких площадках.

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Первой стала аллея по ул.Коммунистической (напротив травмпункта). В честь Дня города здесь «расцвёл» великолепный лотос, который, очевидно, будет местом фотосессий не одного поколения стерлитамакцев и гостей города.

О традиции украшать город малыми архитектурными формами сказал Алексей Изотов:

– Начали развивать эту идею в 2011 году. Мы думали, как сделать так, чтобы люди не просто ходили по ухоженным улицам, а останавливались у каких-то знаковых мест. Так появились малые архитектурные формы, посвящённые Семье, Маше и Медведю и пр.

Пользуясь случаем, от имени Госдумы и Федерального Собрания РФ хочу от всей души поздравить всех жителей Стерлитамака с праздником – с Днём города! У нас действительно очень красивый город. Он не стоит на месте, постоянно развивается. Я уверен, что у Стерлитамака очень хорошее будущее.

Затем гости проехали на площадь перед театрально-концертным объединением. Ни шквалистый ветер, ни то и дело наползающие на небо тучи не испугали горожан. Люди с удовольствием аплодировали коллективам, выступающим на сцене.

Тем временем Владимир Куликов со сцены поздравил собравшихся с Днём города и Днём химика:

– Сегодня мы празднуем 252-ю годовщину рождения нашего города. Стерлитамак славится своими жителями. Благодаря им Стерлитамак стал золотым городом России.

За последний год город изменился: появились высотные здания, жители переселились из аварийных домов в новое жильё, аллея по улице Худайбердина превратилась в красивый бульвар протяжённостью почти 2 километра. В День города и День химика хочу пожелать горожанам счастья, здоровья, любви и чтобы наш город с каждым днём становился лучше и краше!

К поздравлениям присоединился Евгений Гурьев:

– Уважаемые стерлитамакцы, разрешите от имени Главы Республики Башкортостан поздравить вас с Днём города и Днём химика! Город, заложенный вашими предками, живёт и развивается. Республика и вместе с ней Стерлитамак остаются площадкой для проведения различных, в том числе и международных мероприятий. В 2020-2021 гг. мы ожидаем проведение Всемирного собрания

пчеловодов и Всемирной фольклориады. Надеюсь, жители Стерлитамака присоединятся к этим праздникам.

Ещё одним местом, где побывали гости, стал парк имени Гагарина. Здесь открыли два новых аттракциона. «Бумерангу» порадуются все любители экстрима (на фото), а «Северные Амуры» – подарок для желающих пострелять из спортивного лука. Работы с фотовыставки нашей коллеги Тамары Андреевой получили свою порцию восхищения. Гости также ознакомились с концепцией развития парка.

К.СЕВОСТЬЯНОВ