Стерлитамак отпраздновал 73-й День Победы

О празднике, что всех объединяет

9 Мая – один из самых искренних дней в году – по чистоте помыслов, благодарности к великому фронтовому поколению, радости за мирное небо над головой. В этот день честны и бескорыстны поздравления, которыми обмениваются друзья, коллеги и даже незнакомые граждане. Лёгкость и торжественность в душе уживаются с горечью потерь и благоговением перед ветеранами. Таков День Победы – величественный и родной праздник для миллионов россиян.

Цветы – к памятнику Солдату-победителю

Жители Стерлитамака встречали 73-ю годовщину Победы над фашизмом в приподнятом настроении: с утра солнце щедро делилось теплом. К обеду воздух прогрелся до вполне летних температур, обеспечив выручку продавцам кваса. Проспект Ленина застыл вместе с многотысячной толпой: все ждали начало традиционного парада. Только людское море «Бессмертного полка» непрерывно пополнялось новыми участниками.

Открывается парад в честь 73-летия Победы

Время безжалостно к ветеранам: ежегодно уходят из жизни свидетели и творцы грандиозного триумфа. Сегодня немногие участники войны находят силы лично присутствовать на параде. Один из них – Михаил Кондратьевич Дегтярёв, награждённый орденами за освобождение Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. Молодого Дегтярёва призвали в 1942-м, был командиром пулемётной роты. В мирное время нашёл себя в фотографии, активно сотрудничал с нашей газетой. Михаил Кондратьевич и в этот раз снимал праздник на свой фотоаппарат.

И правнуки чтут ветеранов

Первыми под барабанную дробь вышли кадеты четвёртой школы. Есть что-то завораживающее в стройном проходе молодых людей под ритмичный барабанный метроном. Гулкое «Ура!» вспугнуло голубей у фонтана, когда глава администрации города В.И.Куликов приветствовал участников парада. Открывая митинг, Владимир Иванович обратился к фронтовикам и труженикам тыла:

– Нет слов, которые в полной мере передадут всю благодарность за ваш бессмертный и святой подвиг. Вы жили, сражались и трудились в одном стремлении – победить фашизм. Огромное спасибо вам и низкий поклон за то, что отстояли наше право жить в свободной стране, восстановили её из руин. Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждый рубеж.

– А помнишь?..

Люди вспомнили жертв войны, почтив их память минутой молчания. Владимир Куликов рассказал о предприятиях и Рижском пехотном училище, эвакуированных в годы войны в Стерлитамак. Свой вклад в Победу внесла 170-я стрелковая дивизия, сформированная в нашем городе. Слова признательности были адресованы детям войны, рано повзрослевшим, вынужденным разделить совсем недетскую ответственность за будущее страны.

– К сожалению, подвиги наших солдат многими незаслуженно забыты, но мы будем помнить их всегда, – подчеркнул глава администрации. – День Победы объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, уважаемые стерлитамаковцы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

На митинге выступили председатель городского совета ветеранов Талгат Габитов и военный комиссар г.Стерлитамака и Стерлитамакского района подполковник Рамиль Хайрутдинов. Выразительным и образным получилось обращение молодого поколения к ветеранам. Посмотрев военный парад, зрители устремились к Вечному огню, где руководители администрации и Совета городского округа, представители общественных организаций и предприятий возложили цветы и венки. Церемония возложения продолжилась у памятников в сквере имени Маршала Г.К.Жукова и на местах воинских захоронений.

– Смотри-смотри, какие венки, – говорит бабушка внучке Азалии.

– А там шарик летит, – указывает девочка в небесную высь. С каждым порывом ветра воздушные покупки так и норовят выскользнуть из некрепких ладошек.

В сквере имени знаменитого полководца разместилась площадка ВПО «Отечество». БРДМ сразу же облепили любопытные мальчишки. Воспитанники «Отечества» рассказывают об оружии и воинском обмундировании, которое можно было рассмотреть вблизи и сфотографировать. Люди, успевшие проголодаться, выстраивались в очереди к полевым кухням.

«Разберу с закрытыми глазами»

– Молодцы, парни! Пока есть такие, как вы, страна может спать спокойно, – восхищаются зрители умениями ребят, показывающих навыки рукопашного боя.

То и дело слышится металлический лязг – Рустам Хисамутдинов и Ольга Сидорова занимаются разборкой-сборкой автомата Калашникова. По словам педагога-организатора ВПО «Отечество» Вячеслава Сабурова, Рустам и Ольга регулярно участвуют в показательных выступлениях, могут разобрать и собрать автомат с закрытыми глазами.

Небольшой столик поисковой группы «Обелиск». Какая из трёх касок советская, японская или немецкая, помогает разобраться руководитель «Обелиска» Рафиль Загыртдинов. Сапёрные лопатки, сплющенная фляжка, диск пулемёта Дегтярёва – подлинные экспонаты, найденные группой в экспедициях.

Чуть в стороне под тенью берёз казаки из республиканской федерации рубки шашкой «Казарла» демонстрируют своё мастерство. Сверкает в бликах сталь, разлетаются в деревянное крошево связанные в пучок ветки, распадаются от ударов надвое пластиковые бутылки с водой. Зрители довольны: впереди у них – ещё полдня и целый вечер новых праздничных впечатлений.

Владимир ПАРФИРОВ