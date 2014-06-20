Ушел из жизни заслуженный артист Республики Башкортостан Азамат Халилов

На 49-м году жизни скоропостижно скончался известный актер, заслуженный артист РБ, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича Азамат Халилов.

Прощание с покойным состоится завтра, 29 мая в 10.00 час. в здании Стерлитамакского театрально-концертного объединения.

Министерство культуры Республики Башкортостан выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и почитателям таланта Азамата Халилова.

Халилов Азамат Саматович родился 3 мая 1970 года в деревне Новосубхангулово Бурзянского района. В 1987 году поступил в Уфимский государственный институт искусств на театральный факультет актерского отделения по специальности «Актер драматического театра и кино». С 1991 по 1992 год работал актером в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури.

В Стерлитамакском государственном башкирском драматическом театре начал работать с 1992 года. С первых дней работы в театре успел зарекомендовать себя талантливым интересным актером, мастером сцены.

На сцене театра им создано более тридцати образов разного характера и масштаба. Очень тепло были приняты зрителем такие роли, как Баганур в спектакле «Узурпатор любви» (Ф.Буляков), Самат в «Бермудском треугольнике» (Р.Кульдавлетов), Хайретдин из комедии «Молодые сердца» (Ф.Бурнаш), Абдулла из комедии «Пылкие любовники» (И.Юмагулов), Гнат из спектакля «Бесталанная» украинского классика К.Карый, Леший в сказке «Волшебный цветок» (Р.Кагарманов), медведь в сказке «У озера чертовки» (И.Юмагулов), Джек из драмы «Татуированная роза» (Т.Уильямс), Лорд Бекингем из трагедии «Ричард III» (В.Шекспир), Терегул из «Воя волчицы» (Х.Иргалин), Билал Саматович из комедии «Весело живем!» (Н.Гаитбаев), Байгускар бей из комедии «Волшебная мелодия» (И.Юмагулов), Степан Андреевич из грустной комедии «Пустите в гости» (В.Жеребцов).

Азамат Халилов был задействован почти во всех спектаклях репертуара театра, во многих из них актер играл главные роли – Искандара в музыкальной комедии М..Файзи «Аҫылйәр» (Асылъяр), Шакира в комедии Э.Ягудина «Китмәҫкә килгән ҡошом» (Алло!!! Агентство?!), Давлета в комедии М.Карима «Ҡыҙ урлау» (Похищение девушки), Мужа в комедии Н.Гаитбаева «Иремде һатам!» (Продам мужа!!!), Бытбылдыка в романтической комедии И.Абдуллина «Тиле йәшлек» (Озорная молодость), Булата в комедии Н.Птушкиной «Аҙашҡан ҡунаҡ»

(Пока она умирала), Бахти в комедии Д.Салихова “Ҡатын түгел – аждаһа!” (Не жена, а дьявол!), Бекина в грузинской комедии “Ҡарауыл! Атай өйләнә?!” (Невеста из Имеретии).

Яркой запоминающейся работой Азамата Саматовича стало участие в тележурнале «Весело живем» на канале БСТ, в телефильмах киностудии «Башкортостан».

В 2000 году за самобытность и высокое мастерство исполнения главной роли в спектакле «Кахым турэ» (А. и И. Дильмухаметовы), ролей князя Терегула в спектакле «Вой волчицы» (Х.Иргалин) и Шакура в спектакле «Четыре жениха Диляфруз» (Т.Миннулин) Азамату Саматовичу была присуждена «Государственная республиканская молодежная премия имени Шайхзады Бабича» в области литературы, искусства и архитектуры. В 2003 году на республиканском фестивале «Театральная весна» с ролью Чингизхана в спектакле «Крах и отчаяние» Мухтара Шаханова Азамат Халилов стал дипломантом фестиваля.

В 2001 году за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие башкирского театрального искусства Азамату Халилову было присвоено Почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан