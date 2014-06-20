Уважаемые стерлитамаковцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём семьи! Во все времена семья была основой общества, хранительницей культурных и национальных устоев, неиссякаемым источником любви

и преданности, взаимопонимания и душевной теплоты.

Этот год в Республике Башкортостан объявлен Годом семьи. Охрана материнства, отцовства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной защищённости семьи являются первостепенными задачами как для города, так и для региона в целом.

Дорогие горожане, пусть в ваших семьях всегда царят мир и уют, успешно претворяются в жизнь намеченные планы. Крепкого вам здоровья, согласия, благополучия и большого семейного счастья!

Владимир КУЛИКОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак