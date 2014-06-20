В Башкирии актеры сериала «Бирешмэ» помогут подростку с лечением

Телевизионная история стала реальностью. По сюжету в сериале «Бирешмэ» на телеканале «Тамыр» четыре подростка мечтают связать свою жизнь с музыкой, несмотря на запреты родителей. У одного из главных героев Данира сестренка болеет ДЦП. В одной из частей состояние девочки резко ухудшается, необходима дорогостоящая операция. Ребята решают заработать деньги, дав концерт. История нашла сильный отклик в Гафурийском районе.

Одному из преданных зрителей, как и в сериале, сейчас требуется лечение. Актеры сериала встретились с мальчиком и решили, как и в сценарии, устроить благотворительный концерт, чтобы помочь Руслану.

Руслан Шарафутдинов: «Я все серии смотрел. Больше всего нравится образ Данира, потому что он смелый парень. Мы сначала не поверили, думали, такое бывает только в сказках. Потом поверили и обрадовались».

Благотворительный концерт пройдет в ГКЗ «Башкортостан» 16 мая в 19:00. Организаторы обещают яркое шоу, насыщенную программу. Все вырученные деньги с билетов уйдут на лечение Руслана.

Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр»: «Кроме группы «Бирешмэ», будут выступать солист «Бурелэр» Ильшат Абдуллин, Rena Rnt, Ильнур Рамазанов и вокальная студия телеканала «Тамыр».

Источник: Bash.News