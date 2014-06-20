В Башкирии инвалидов по зрению полгода держат без зарплаты

По крайней мере, так утверждают сотрудники предприятия «Низковольтэлектро» в Стерлитамаке, что принадлежит Всероссийскому обществу слепых. Некогда флагман по производству электротоваров сегодня в предбанкротном состоянии, введено внешнее управление. Большая часть сотрудников – инвалиды по зрению, работают на предприятии по 35-40 лет. По их словам, общий долг перед коллективом достиг 3 миллионов 800 тысяч рублей.

Вместо станка с ЧПУ – ручная сборка. Из-за сверхразвитой моторики у слепых бракованных деталей почти не бывает. Только вот в последнее время опускаются руки: сотрудникам не платят зарплату с февраля, а некоторым – с октября прошлого года.

Камария Рахимова, мастер: «У рабочих сдельная зарплата, они получают очень мало, всего 5-6 тысяч. И то этих денег мы не видим, знаете, сколько мы ходим за этими деньгами. Семья, кредиты, за все платить надо».

На предприятии «Низковольтэлектро» инвалиды по зрению трудятся с 50-х годов. В советские времена штат достигал 800 сотрудников. С тех пор число их снизилось до 60. Часть неиспользуемых помещений сдали в аренду под автомойку и парикмахерскую. Некогда флагман электротоваров несет убытки.

Ещё 20 лет назад с конвейера этого предприятия выходило несколько десятков наименований продукции. Тонны гвоздей и миллионы респираторов раскупали по всей стране. Сегодня рабочие делают только два вида продукции: решетки для вольеров и предохранители, на производство которых с трудом хватает сырья.

По словам сотрудников, бывшие руководители накопили 20 миллионов рублей долгов, большая часть – перед налоговой службой. Появилась перспектива банкротства. В октябре 2017 года пришло внешнее управление, а вместе с ним – задержки зарплаты. Накануне все сотрудники получили уведомления о сокращении с 31 мая. А на начало июня назначено собрание собственников – Всероссийского общества слепых и кредиторов, где будет решена судьба «Низковольтэлектро».

Вадим Пашков, внешний управляющий: «Я представлю всю информацию кредиторам, и они примут решение уходить в конкурсное производство, распродавать имущество, в первую очередь рассчитываться по долгам по заработной плате, а потом уже с кредиторами».

В городской мэрии ищут выход из сложившейся ситуации. Чиновники обратились в Минпром за помощью, чтобы хотя бы частично покрыть задолженность перед коллективом. От собственников требуют раскрыть реальное финансовое положение.

Юрий Тротт, первый заместитель главы администрации г. Стерлитамака: «Руководители, которые находятся сегодня, не знают производства и немножко не в теме. Общество слепых, хозяин которого находится в Москве, должны дать направление, дать перспективы, потом можно какие-то рецепты давать».

Между нынешним руководством и сотрудниками «Низковольтэлектро» пробежала уже не одна черная кошка. И все же в ближайшие дни в администрацию предприятия командируют представителя коллектива, чтобы не пришлось вновь слепо верить обещаниям, а добиться заработанных денег.

Источник: Bash.News