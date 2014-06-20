В Башкирии хотят снести мост, установленный жителями на собственные средства

В Учалинском районе жители деревни Аднашево могут остаться без моста. Переправу на собственные средства начали строить сельчане еще осенью прошлого года. Только вот местные власти решили, что такая инициатива им не по душе. Якобы постройка не имеет архитектурного плана и вредит окружающей среде.

Заготовить доски, приварить трубы, со всех сторон спланировать подъезд к мосту. Гильмутдин Кунакбаев не строитель, но уже с прошлой осени ежедневно своими руками возводит мост. Переправа соединила бы глухую деревню Аднашево с остальным миром. В ней всего 7 домов, и здесь живут только пожилые. За продуктами и пенсией приходится переходить на другой берег. А вот в случае ЧП экстренные службы не проедут совсем, обеспокоен пенсионер.

Гильмутдин Кунакбаев: «Все говорят, что мост уберут. Но я любыми путями, поперек лягу, пусть вместе со мной выносят этот мост. Я не дам это разобрать. Потому что у нас это единственный путь».

Этот мост местные возвели буквально за полгода. За это время они успели сделать все капитально. Здесь есть бетонные опоры, продольные трубы и поперечные балки. Вот только местные власти решили, что такая инициатива им не по душе.

Штрафы, предупреждения и угрозы судами посыпались на Гильмутдина Кунакбаева. В общей сложности пенсионер разным инстанциям теперь должен выплатить более 5 тысяч рублей. Экологи уверяют, что постройка вредит окружающей среде. Архитекторы требуют официальный проект моста. Местные не довольны ситуацией. По их словам, уже десять лет подряд на общих собраниях за переправу голосовали единогласно.

С вопросом, снесут ли дорогу в деревне Аднашево, корреспондент телеканала «БСТ» обратился к местным властям. Хоть мост действительно признан незаконной постройкой, чиновники обещали оформить все необходимые документы в короткие сроки.

Альмир Рахматуллин, глава сельского поселения Тунгатаровский сельсовет: «Мы решили его строить для себя, никого не проинформировав. Понятное дело, население само участвовало, и я сам помогал. Все, в принципе, в одном порыве мы его делали. Но, к сожалению, такая внештатная ситуация сложилась: пришли все эти контролирующие органы. Лично мое мнение: мосту быть, все равно мы отстоим его».

И пока решается дальнейшая судьба моста, местные не оставляют надежду на то, что переправа откроется уже в этом году. Ведь благодаря сооружению дети и внуки пенсионеров без препятствий смогли бы приезжать в гости и помогать по хозяйству.

Источник: Bash.News