В Башкортостане фермер дарит породистых козлят многодетным семьям

Новый друг во многих больших семьях появился благодаря Эдуарду Нигматуллину, фермеру из Мелеузовского района. В его хозяйстве поголовье почти в 200 коз. Благотворительная акция была организована из-за высокой рождаемости этой весной. В самый пик подопечные предпринимателя рожали по 17 детенышей. Крестьянско-фермерское хозяйство стремится к полному циклу производства. Благодаря республиканской субсидии со следующей недели они приступают к производству элитного сыра.

Полуторагодовалый Тихон уже во второй раз приходит за козленком на ферму. В семье пополнение, теперь их стало семеро: родители, три брата и двое рогатых. По словам мамы, с появлением животного дома ребятишки стали заметно добрее. Недолго думая решили прийти за новеньким. Теперь малыши спорят только о том, кто по очереди должен ухаживать за белесыми друзьями.

Марина Серегина, многодетная мама: «У них проявляется любовь к животным, они заботятся. Друг с другом спорят, учат, как правильно надо кормить козленка. Это очень полезно и для детей, и для семей, потому что не каждая многодетная семья может позволить себе купить козленка».

Второй дом в этот день получили ещё трое козлят, а за последний месяц, в общем, ферму покинули более 50 породистых животных. Фермер Эдуард Нигматуллин такую щедрость объясняет тем, что резать животных не собирается. Прокормить каждого – серьёзный удар по кошельку. После объявления в социальных сетях попробовать себя в козоводстве решили многие многодетные семьи из Башкортостана. Сейчас в КФХ почти 200 голов, не считая тех, что раздали. Со дня на день в полном объёме запускается производство элитного сыра из козьего молока. Оборудование было куплено за счёт средств республиканского бюджета по программе поддержки фермеров.

Эдуард Нигматуллин, фермер: «Это мои дети кушают, мои близкие. Я сам питаюсь этим. Не хочется от этого отходить, хочется сохранить качество. Не хочется уходить в промышленное производство. У меня свой подход, я хочу держать подворье. Подсчитал, до 300 голов могу содержать».

Обед по расписанию, как и прием солнечных ванн. Рогатые неприхотливы в еде, а вот за здоровьем каждого следят строго в 12 рук. Малышей с первых дней отлучают от матери.

Анна Летунова: «Лучший способ – отнимать козлят сразу, потому что если оставить, то коза будет придерживать молоко. А так 6-8 литров может дать».

В КФХ «Башкирская коза» следят не только за физическим состоянием коз, но и за психологическим. Здесь не бранятся, не передают негативную энергетику и даже слушают классическую музыку.

Источник: Bash.News