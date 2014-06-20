В Башкортостане финансовые аналитики объяснили причины повышения цен на бензин

В республике вновь подорожал бензин. Компания «Башнефть» сегодня переписала ценники на своих АЗС сразу на все виды топлива. Рост составил 30 копеек. И это уже третье повышение за последние две недели. Всего же только за май месяц стоимость бензина увеличилась почти на рубль.

Так, на заправках 95-й ATUM стоит 41 рубль 50 копеек, 92-й ATUM – 39.40. Дизтопливо отпускается за 41.80. «Лукойл» с начала месяца ценники на своих АЗС переписывал дважды. Сейчас самые ходовые марки оцениваются АИ-92 Экто – 40 рублей 5 копеек, а 95-й в – 43 рубля 50 копеек, солярка – 43 рубля 40 копеек. Аналитики уверены, что столь значительный рост обусловлен сезонным фактором и началом весенне-полевых работ.

Вадим Болтыров, финансовый аналитик: «По мнению аналитиков, цена на 95-й бензин достигнет 50 рублей. И к этому есть все предпосылки. Здесь же большое значение имеет и политический фактор. В частности ФАС говорят, что в ближайшие 10 лет цены на бензин не будут повышаться больше чем на уровень инфляции. Хотя сейчас мы видим несколько иную ситуацию».

Ряд специалистов указывает, что это далеко не последнее повышение. Дефицит федерального бюджета в этом году прогнозируется примерно в 1,5 триллиона рублей. И чтобы пополнить казну, Правительство дважды увеличит акцизы на топливо. Первого января они уже выросли, и следующее повышение ожидается 1 июля. В среднем, по данным экспертов, нефтяные компании заложили рост цен за счет акцизов на 2 рубля. И это не считая других факторов, таких как ремонт нефтеперегонных установок и модернизация заводов. В Антимонопольной службе обещают, что рост не превысит уровня инфляции.

Ирина Буренина, экономист, заведующая кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического университета: «Например, летний рост цен тарифов на электроэнергию, а нефтепереработка является самым энергоемким видом бизнеса, которая потребляет энергию, и дальше приведет к росту цен».

Источник: Bash.News