В Башкортостане полмиллиона жителей находятся за чертой бедности

Сегодня такие цифры озвучил Глава региона на совещании, посвященном реализации майских указов Президента. Подтягивать показатели следует как в экономике, так и в социальной сфере. За счет каких ресурсов власти намерены исполнять поручение Главы государства, узнал корреспондент телеканала «БСТ».

Полмиллиона жителей республики живут за чертой бедности. Цифры статистики ужасные, особенно если учесть, что большая часть из них – это трудоспособные, занятые люди. Ситуацию нужно менять кардинальным образом, отметил сегодня Глава региона.

Рустэм Хамитов: «Мы понимаем, по каким направлениям нужно работать. Мы понимаем, что надо кардинально менять ситуацию в сельском хозяйстве, потому что там очень низкие доходы. Собственно говоря, нам придётся очень серьёзно поработать в этом направлении».

Графики, по которым должны расти реальные доходы граждан в ближайшие 6 лет, прописаны в майских указах Владимира Путина. По сути это документально закрепленные тезисы мартовского Послания Федеральному собранию. В центре внимания – человек, его качество жизни. Красной строкой выделена сфера здравоохранения.

Анвар Бакиров, министр здравоохранения Республики Башкортостан: «За пять лет мы видим снижение смертности трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения. Вместе с тем нужно обращать внимание на младенческую смертность».

Ключевые макроэкономические показатели должны вырасти втрое. Объемы промышленного производства, валовый региональный продукт. Экономический рост невозможен без внедрения научных разработок, повышения качества образования. Речь идет не только о строительстве школ и детсадов, но и о повышении квалификации работающих граждан.

Гульназ Шафикова, министр образования Республики Башкортостан: «Мы сегодня усиливаем межведомственное взаимодействие, потому что многие вопросы касаются не только детей, но и взрослых, что требует как финансовых затрат, так и других ресурсов».

Поставлена задача – увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Напомним, в Стратегии развития республики до 2030 этот показатель на два года ниже. И его, как и многие другие параметры республиканского документа, необходимо корректировать с учетом майских указов Президента.

Сегодня в Правительстве рассмотрели пять ключевых направлений, среди которых образование, здравоохранение, строительная сфера, демография. Но в майских указах их двенадцать, и работу по остальным никто не отменял.

Источник: Bash.News