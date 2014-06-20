В Башкортостане проходит обучение отрядов «Лизы Алерт»

В Иглинском районе ищут пропавших людей. Сегодня и завтра в лесу будут работать отряды поискового движения «Лиза Алерт». Правда, все это обучение.

Поисковики работают по легенде. Участники проходят несколько этапов: прочесывание территории, работа на отклик, ориентирование и подставных потерявшихся. В республике такое мероприятие проходит впервые. Если раньше участники «Лиза Алерт» выезжали на обучение в другие регионы, то теперь соседи приехали в Башкортостан.

Это не просто ориентирование на местности или игры в спасателей. По крайней мере, потому что здесь главный приз – чья-то жизнь. Чем лучше будут навыки поисковиков, тем больше шансов быть обнаруженным у потерявшегося. Прочесывание – это, наверное, важнейший этап поиска. Обычно добровольцев делят на группы от 2 до 5 человек. Обязательно во главе каждой ставят уже обученного и опытного поисковика.

Артефакт – так называют поисковики вещи, найденные в зоне поиска. Брошенная куртка, детская игрушка могут помочь выйти на след “потеряшки”, так в «Лизе Алерт» прозвали людей, которым нужна помощь. Найти человека в лесу живым можно в течение 5-7 дней. А в Якутии, например, трехлетнего мальчика обнаружили спустя 9 дней. Но это скорее исключение, говорят добровольцы.

Группа, участвующая в прочесывание – это четко выстроенная структура. Поисковики придерживаются определенной дистанции относительно друг друга. Сейчас для обучения выбрано три метра, на деле же расстояние определяется относительно места и времени суток.

Добровольцев учат даже правильно кричать. Это называется работа на отклик. Имя “потеряшки” – четко и громко по разу в четыре стороны. После необходимо в полной тишине около двух минут ждать и верить, что кто-то откликнется.

В 2010 году пятилетняя Лиза Фомкина и её тетя вместе с собаками отправились гулять в лес, но обратно не вышли. Родители обратились в полицию, но сотрудники почти не занимались поисками. Тогда кинули призыв в Интернете, люди откликнулись. Спустя 9 дней в буреломе нашли тело тети, она погибла от переохлаждения. Но волонтеры продолжили поиски девочки. Лизу обнаружили на следующий день уже мертвой. Опоздали всего на сутки. На ребенке лежала собака, которая до последнего пыталась согреть малышку. После этой истории и появился отряд «Лиза Алерт». Это обычные люди, которые хотят, чтобы таких историй больше не было.

Айгузель Хайриева, Региональный координатор добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт»: «Каждый в этом деле может поучаствовать, потому что иногда жизнь человека в наших руках. Не хватает в этом лесу, может быть, именно вас, именно вашей помощи. На поиски немного людей приезжает, а нужно гораздо больше. Иногда это бывает бабушка с потерей памяти, это может быть ребенок, взрослый человек. Любому человеку нужна помощь».

«Лиза Алерт» работает без спонсоров. Они не принимают денег, а просят помогать лишь оборудованием и участием. Главная проблема – нехватка людей.

Владимир Рябов, региональный координатор добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» /Самарская область/: «Если по определенным задачам нам необходимо было 50 человек, и мы бы за 6 часов выполнили все задачи – прочесали лес и нашли человека, а у нас приехали всего 5 добровольцев. Естественно, времени на поиск нужно больше. И может быть такое, что пока мы в одной части леса, он может быть в другой».

Осознание этого подтолкнуло стать добровольцем-поисковиком Олесю. Она решилась на это после трагедии случившейся с Яной Перчаткиной. Когда в Белорецке девочку искали сотни людей.

Олеся Пышкина, информационный координатор добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт»: «В какой-то момент я решила, что не могу оставаться в стороне от чужого горя, чужой беды. Если я могу как-то помочь, я помогаю».

У каждого здесь своя история, которая привела их в «Лиза Алерт». Это обычные люди – домохозяйки, менеджеры, архитекторы, рабочие. Просто в какой-то момент они решили отдать свое свободное время тем, у кого этого времени почти не осталось. Чтобы в очередной раз можно было сказать: найден, жив.

Источник: Bash.News