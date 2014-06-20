В честь Дня Победы

В честь празднования Дня Великой Победы в удалённых микрорайонах города состоятся концерты и раздача георгиевских ленточек:

8 мая в 17 часов – в Первомайском посёлке, на площади перед заводоуправлением ФКП «Авангард»;

8 мая в 18 часов – в посёлке Шахтау, на центральной площади;

9 мая в 12 часов – в посёлке Строймаш, на территории стадиона (будет работать полевая кухня).