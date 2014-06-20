Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в июне 2018 года
День России и Ураза-байрам позволят жителям республики провести дополнительные выходные в июне.
В 2018 году День России приходится на вторник. Поэтому постановлением российского Правительства выходной день с субботы, 9 июня, перенесён на понедельник, 11 июня.
В соответствии с постановлением республиканского Правительства нерабочим праздничным днём в 2018 году объявлено 15 июня – Ураза-байрам.Таким образом, выходными при пятидневной рабочей неделе в связи с праздничными днями являются 10, 11, 12 и 15, 16, 17 июня 2018 года.
Продолжительность работы 9 и 14 июня сокращается на один час.
Г.БАХШИЕВА
Автор: Администратор (24 мая 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.