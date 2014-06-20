В память о подвиге!

В честь праздника Великой Победы у стелы погибшим на фронте работникам Стерлитамакского станкостроительного завода (ныне ООО «НПО «Станкостроение») собрались работники предприятия, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Они пришли почтить память тех, кто воевал, кто отдал свои жизни во имя Победы, а также сказать спасибо ветеранам, остающимся в строю.

Особенностью нынешнего праздника стал заводской «Бессмертный полк». В его рядах плечом к плечу прошли молодые заводчане, которые хранят память о подвиге дедов и прадедов. У каждого – портрет участника той великой войны. Этих героев сегодня нет с нами. Поэтому «Бессмертный полк» – самое малое, что каждый из нас может сделать для того, чтобы жила светлая память о наших героях.

По традиции к стеле были возложены живые цветы. Ветеранов поздравили юные жители нашего города, самодеятельные артисты – Варвара Волкова и участники студии мюзикла «Аррива». Троекратное «Ура!» прогремело над станкозаводом.

В.ДАНИЛОВ