В России будут внедрять “умные” счетчики в жилые дома

В настоящее время в стране разрабатывается дорожная карта по внедрению “умных” счетчиков. Эксперты утверждают, что такие счетчики помогут меньше платить за потребление. Особенно это касается самого затратного ресурса – тепла.

Одной из сложностей при внедрении данной системы может стать сопротивление организаций, которые снабжают теплом и электричеством дома. Также проблемой является установление “умных” счетчиков в старых и ветхих домах, в которых данную систему невозможно будет внедрить. Стоимость общедомовой системы может начинаться от 200 тысяч рублей, а для каждой квартиры – от 5 тысяч рублей.

Некоторое время назад, заместитель главы Минстроя Андрей Чибис сообщал, что данными приборами будут оснащены 95% многоквартирных домов к 2024 году. Идет частичное внедрение данной системы в городе Казани. В перспективе планируется развивать и внедрять “искусственный интеллект”.

Источник: Bash.News

Фото: Интернет.