В Стерлитамаке продолжится строительство школ и детских садов

Выступление мэра на заседании Совета

22 мая состоялось семнадцатое очередное заседание Совета городского округа г.Стерлитамак. После обсуждения ряда вопросов перед депутатами и приглашёнными выступил мэр города Владимир Куликов, он подвёл промежуточные итоги работы и рассказал о задачах на будущее.

Владимир Иванович сообщил о завершении капитального ремонта двух корпусов детской больницы, обслуживающей не только жителей Стерлитамака, но и близлежащих районов. Торжественное открытие объекта запланировано на 1 июня 2018 года. Большой вклад в ремонтные работы внесла компания «БСК» – более 50 млн рублей, приобретено и необходимое медицинское оборудование.

В этом году у судебно-медицинской экспертизы – новый адрес, здание находится за ГКБ № 1, оно выбрано по согласованию с Минздравом РБ и уже подключено к инженерным сетям. В ГБ № 3 откроют центр заболеваний глаза, также закуплено дорогостоящее оборудование – помощь оказала компания «БСК».

В 2017 году в Стерлитамаке завершили ремонт городского травмпункта, рентгеновский аппарат теперь находится на первом этаже. В этом году планируется приобретение такого же оборудования для ГБ № 4.

В посёлке Шахтау началось строительство новой школы в рамках республиканской программы «100 объектов к 100-летию республики ». Предполагается, что в 2019 году школьники смогут учиться в новом здании. В Стерлитамаке также строится школа на 1225 мест в 5 микрорайоне за счёт федеральных средств.

Запланировано строительство трёх детских садов, ведутся переговоры о возврате здания под детский сад по проспекту Ленина, 81 «б», где сейчас находится филиал негосударственного вуза.

Владимир Иванович Куликов подробно рассказал о строительстве дорог и улиц в новых микрорайонах города, об асфальтировании и ремонте дорожного покрытия других участков.

Скоро начнётся реконструкция общественной территории по ул.Худайбердина до ул.Элеваторной, именно за её благоустройство проголосовала большая часть горожан, проектно-сметная документация находится на экспертизе.

В этом году в муниципальную собственность вернули спорткомплекс «Содовик», где запланированы косметический ремонт помещений и установка новых фильтров для очистки воды.

Администрация города поддерживает спорт и оказывает помощь спортивным клубам. Помимо волейбола в городе большое внимание будет уделяться и футбольным секциям. Завершается работа над проектной документацией по строительству лыжероллерной трассы.

Альбина РАХИМОВА