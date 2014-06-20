В Уфе кошка, спасенная из бетонного плена, сбежала от новых хозяев

Спасенное накануне вечером животное после 12-дневного пребывания меж бетонных стен, видимо, захотело абсолютной свободы. Напомним, жители уфимской многоэтажки сообщили в «Службу 112» об отчаянном мяуканье на первом этаже, при этом источник звука находился за стеной. Первое сообщение было принято еще 5 мая.

Спасатели выехали на вызов. Обследовали квартиры и стены, но найти кошку не удавалось. И вот, наконец, замурованное животное обнаружили с помощью портативной камеры. Спасатели продолбили стену и увидели серую мордочку.

Пленницу приютили хозяева квартиры. Но, как выяснилось позже, спасенное животное сбежало.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты г. Уфы: «Часто приходят такие заявки, что кошки находятся в вентиляционных шахтах, их просят спасти, а когда мы приезжаем и говорим, что для обнаружения и извлечения требуется проделать отверстие в стене, как правило, жильцы от этого отказываются. А здесь граждане молодцы, отзывчивые, разрешили в нескольких местах просверлить и отнеслись адекватно».

Источник: Bash.News