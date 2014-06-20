В Уфе прошел модный показ 50+

Уфа – третий город в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, который устроил «Подиум зрелой красоты». Все модели – пенсионеры. Всего порядка 80 пожилых модников и модниц прошлись по подиуму. Среди них есть даже ветераны Великой Отечественной войны. Самому пожилому манекенщику – 94 года.

Кашаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны, участник показа «Подиум зрелой красоты»: «Был ранен, лежал в трех госпиталях. Потом в 1944 году взяли в ОВД, там боролся с бандой».

Модели третьего возраста представили коллекции уфимских дизайнеров. С манекенщиками работали ведущие визажисты города. Некоторые участники показа открыли для себя мейк-ап, кому-то пришлось сменить стиль одежды или прическу. Пожилые модели после работы со стилистами скинули не один десяток лет.

Лира Давлетова, участница показа «Подиум зрелой красоты»: «Мне впервые сделали макияж. Скоро исполнится 80 лет. Главное – быть молодыми душой».

Елена Лукманова, директор модельного агентства: «Фактически это уфимская неделя моды. Нужно уметь развлекаться, не надо бояться старости, надо хорошо чувствовать себя, для чего стоит участвовать в различных мероприятиях».

Источник: Bash.News