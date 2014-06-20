В Уфе скончался лось, который врезался в стеклянную витрину магазина

В башкирской столице умер израненный лось, который врезался в стеклянную витрину магазина по улице Первомайская, 46. Происшествие случилось сегодня утром. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты населения города.

Спасатели и полицейские обеспечивали безопасность граждан, которые, несмотря на риск, прорывались через ограждения, чтобы сфотографировать животное.

Лось очень ослаб и потерял много крови, скорее всего у него имелись и внутренние повреждения. Были вызваны специалисты Министерства природопользования и экологии и ветеринарная служба, однако зверя не удалось спасти.

Отметим, что людей никто не пострадал. Ущерб был нанесен стеклянной витрине магазина, а также припаркованной на стоянке машине Лада Гранта.

Источник: Bash.News

Фото: Управление гражданской защиты населения Уфы.