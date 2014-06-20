В Уфе в Антимонопольной службе собрали внеплановое совещание из-за повышения цен на бензин

В республике вновь подорожал бензин. Компания «Башнефть» сегодня переписала ценники на своих АЗС сразу на 60 копеек. Теперь за литр топлива марки АИ-95 придется заплатить 42 рубля 60 копеек. Стоимость дизельного топлива – 42 рубля 90 копеек. Напомним, это уже пятое повышение за месяц. В республиканском управлении Антимонопольной службы из-за многочисленных жалоб граждан сегодня провели внеплановое заседание, на которое собрали представителей нефтяных компаний. После проверок нефтяников в службе обещают сделать соответствующие выводы.

Андрей Хомяков, руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан: «Если мы поймем в результате анализа, что цена формируется не объективно – речь идет о рознице в Башкирии, – то мы, конечно, сделаем определенные шаги, чтобы эту ситуацию исправить».

О резком повышении цен на топливо сообщается практически во всех регионах страны, в ряде из которых литр бензина уже перешел отметку в 60 рублей. Аналитики отмечают, что на стоимость влияют тарифы на акцизы, которые увеличили с 1 января. Второе повышение ожидалось 1 июля.

Но сегодня стало известно, что Правительство России впервые решило уменьшить стоимость акцизов. Как сказал вице-премьер Дмитрий Казак: «Правительство решило снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей за тонну, а на бензин – на 3000 рублей. Это, по нашим оценкам, стабилизирует ситуацию на рынке».

Источник: Bash.News