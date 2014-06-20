В Уфе ветерана Великой Отечественной наградили медалью от МЧС

Участник освобождение Кенигсберга и разгрома Квантунской армии Японии в августе 1945 года, кавалер трех медалей «За отвагу» Гали Тимирович стал участником исторического Парада Победы в июне 1945 года. Вернувшись на родину, стал работать пожарным. К 100-летию Советской пожарной охраны сотрудники МЧС наградили ветерана памятной медалью.

Боевой китель Гали Тимирович надевает по праздникам и когда приходят гости. Вот и сегодня – готовность номер один. Гали Тимирович встретил войну, будучи 17-летним мальчишкой. Поэтому на фронт его взяли только через год, но почти сразу отважного юношу назначили командующим отделением.

Гали Тимиров, ветеран Великой Отечественной войны: «Меня снаряд поднял, помню, что я лечу, а когда уже падал – из ушей у меня горящая кровь. Мне сразу завязали и закопали в снег, чтобы я не слышал снаряды, чтобы перепонки срастались».

После контузии Гали Тимировича отправили связистом, снова командовать, но уже отделением взвода. Рассказывает: кабель приходилось прокладывать в любых условиях – по трупам, под градом пуль, в окружении взрывов. Тогда ветеран был ранен в четвертый раз – по касательной задело голову и осколок попал в левую ногу. Но война для него закончилась только в 1946 ГОДУ.

Гали Тимиров ветеран Великой отечественной войны: «С радостью, конечно. Друг друга находили уже. Переписка пошла. Эта победа бесценна. Вот вдруг вас задержали, а потом выпустили на свободу».

Гулюса Шакирова, дочь ветерана Великой отечественной войны: «Бывает он в школах, гимназиях он рассказывает о боевых днях. Они ему задают вопросы, им это очень интересно, на уроках мужества, на часах мужества».

Он и сейчас в боевой готовности. Говорит, что ему всего лишь 94. Ветеран чувствует себя хорошо, читает газеты и делится со школьниками тем, что пришлось пережить. Жизнь научила держать всё под контролем, и время не властно над такой стойкостью духа.

Источник: Bash.News