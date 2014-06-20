В выходные в Башкирии потеплеет до плюс 19 градусов
Жителям Башкирии пообещали плюс 19 градусов тепла в выходные. В республике будет солнечно, дождей не ожидается. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Завтра, 12 мая, в Стерлитамаке ожидается солнечная погода без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс семь градусов.
В Башкирии местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе 3 градуса.
Автор: Администратор (11 мая 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.