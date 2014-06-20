В выходные в Башкирии потеплеет до плюс 19 градусов

Жителям Башкирии пообещали плюс 19 градусов тепла в выходные. В республике будет солнечно, дождей не ожидается. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

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Завтра, 12 мая, в Стерлитамаке ожидается солнечная погода без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс семь градусов.

В Башкирии местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе 3 градуса.


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Автор: (11 мая 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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