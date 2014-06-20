Вдохновиться, а не обогатиться

Советы начинающих бизнесменов будущим

С Региной Бухареевой и Ринатом Рашитовым я познакомилась в феврале этого года. Тогда они представили на суд опытного жюри и потенциальных инвесторов идею своего стартапа. Они планировали сервис по доставке здорового питания. Идею посчитали перспективной, ведь в городе такого рода компаний не было. Однако инвесторов, желающих вложиться в этот проект, тогда не нашлось. Зато ребята получили несколько дельных советов и опытного наставника в области бухгалтерии, финансов. Недавно я узнала, что Регина и Ринат от планов перешли к делу. Как они решились открыть бизнес в кризис? С какими трудностями столкнулись?

Ринат:

– Мы – спортсмены. Регина много тренировалась и участвовала в Кубке РБ по бодибилдингу и фитнесу, в категории фитнес-бикини (спортивная дисциплина для женщин, главными соревновательными элементами которой являются презентация и дефиле участниц), а я её тренировал.

Регина:

– На собственном опыте мы выяснили: для того, чтобы получить хорошие результаты от занятий спортом, нужно правильно питаться. Как правило, тренер даёт программу тренировок и общие рекомендации по питанию. Но люди не знают и не умеют питаться правильно. Поэтому обычный режим питания и привычные блюда сводят на нет результаты тренировок.

Ринат:

– Когда мы решили открыть своё дело, рассматривали несколько вариантов: от открытия фитнес-центра до магазина спортивной одежды. Но эта ниша в нашем городе уже занята. Поэтому мы решили открыть сервис по доставке здорового питания.

– Вы производили расчёты, маркетинговые исследования, составляли бизнес-план?

Ринат:

– Мы составляли бизнес-план. Без него никак. Это пошаговая инструкция по открытию своего дела с подсчётом денег, необходимых на каждом этапе. Жизнь, конечно, вносит свои коррективы. Но в целом мы придерживаемся бизнес-плана. Кроме того, мы советовались с опытными наставниками и предпринимателями со стажем. Оценка со стороны очень важна. Она позволила скорректировать наши планы и действия.

Регина:

– Прежде чем начать своё дело, мы проводили опросы в соцсетях, узнавали о вкусовых предпочтениях людей, изучали целевую аудиторию. Сейчас бизнес работает в тестовом режиме. Мы проверяем, насколько востребована эта услуга у нас в городе.

Ринат:

– Но уже сейчас понятно, что наш товар востребован. Люди звонят, интересуются, заказывают. Есть клиенты из других городов.

– Как вы решаете вопрос с финансированием вашего дела?

Ринат:

– На данном этапе затраты относительно небольшие. Мы оба работаем по найму и большую часть своей зарплаты тратим на открытие и продвижение своего бизнеса. По возможности стараемся экономить. К примеру, у меня бухгалтерское образование и опыт работы бухгалтером и кадровиком. Поэтому вся документация – на мне. А в будущем рассчитываем взять кредит.

– С какими трудностями вы ещё столкнулись?

Ринат:

– Клиенты звонят с вопросами по меню. Спрашивают про ингредиенты, соотношение белков, жиров и углеводов, калорийность блюд. Нам трудно дать полноценный совет. Поэтому переадресовываем вопросы к диетологу. Кстати, диетолога и шеф-повара, составившего нам разные виды меню (для похудения, набора мышечной массы, поддержания веса и т.д.), мы нашли на сайте бесплатных объявлений.

Регина:

– Ещё мы поняли, что нам не хватает знаний о том, как построить бизнес, как его рекламировать, продвигать, масштабировать, как правильно распределять время и расставлять приоритеты. В школе этому не учат. Поэтому мы записались на специализированные курсы. Мы учимся быть предпринимателями, заводим полезные знакомства и связи.

– Какой совет вы бы дали людям, которые мечтают об открытии собственного дела?

Ринат:

– Учитесь, не стесняйтесь обращаться за советом.

Регина:

– Не надо нацеливаться исключительно на деньги, прибыль. Сама идея должна вдохновлять человека, наполнять его энергией. Бизнес должен стать неотъемлемой частью, естественным продолжением вашей жизни, и тогда всё получится!

Телефон +7-917-474-09-94.

Ольга КИСЕЛЁВА